استعدادا للمباريات الحاسمة قاريا.. كاف يختار 7 حكام مصريين في معسكر "النخبة"

الأربعاء، 25 فبراير 2026 - 21:00

كتب : محمد جمال

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قائمة الحكام المختارين للمشاركة في معسكر "حكام النخبة" في القارة الإفريقية، والذي شهد حضوراً لافتاً للتحكيم المصري بـ 7 أسماء بارزة.

وشملت الاختيارات من حكام الساحة كل من: أمين عمر، محمد معروف، ومحمود ناجي، بينما تم اختيار محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه كمساعدين.

بالإضافة إلى الثنائي: محمود عاشور وحسام عزب حجاج كحكام لتقنية الفيديو (VAR).

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة المصرية، القاهرة هذا المعسكر التدريبي المكثف في الفترة من 4 مارس وحتى 8 مارس 2026.

ويهدف المعسكر إلى تجهيز الحكام بدنياً وفنياً للمراحل الحاسمة والإقصائية في البطولات الإفريقية الكبرى، وتحديداً مباريات دور ربع النهائي ونصف النهائي، والمباراة النهائية لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية.

ويعكس اختيار هذا العدد الكبير من الحكام المصريين، ثقة الاتحاد الإفريقي في جودة التحكيم المصري وقدرته على إدارة المباريات الجماهيرية والمصيرية في القارة السمراء.

مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

الجيش الملكي × بيراميدز.

صنداونز الجنوب إفريقي × ستاد مالي.

الترجي التونسي × الأهلي.

نهضة بركان المغربي × الهلال السوداني.

مباريات ربع نهائي الكونفدرالية

يونيون مانيما الكونغو الديمقراطية × اتحاد العاصمة

أوتوهو الكونغولي × الزمالك

أولمبيك أسفي × الوداد المغربي

المصري × شباب بلوزداد الجزائري

