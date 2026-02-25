التشكيل - صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام مودرن سبورت

الأربعاء، 25 فبراير 2026 - 20:50

كتب : FilGoal

صلاح محسن - المصري - زيسكو

يقود صلاح محسن هجوم المصري أمام مودرن سبورت ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة الدوري.

ويجلس كل من محمد الشامي ومصطفى العش على مقاعد بدلاء المصري.

ودفع نبيل الكوكي بالثنائي ميدو جاب ومنذر طمين في التشكيل الأساسي للمصري.

وجاء تشكيل المصري كالآتي:

حراسة المرمى: عصام ثروت.

الدفاع: أحمد منصور - محمد هاشم - خالد صبحي - كريم العراقي.

الوسط: عميد صوافطة - محمد مخلوف - محمود حمادة.

الهجوم: ميدو جابر - صلاح محسن - منذر طمين.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد شحاتة - عمرو سعداوي - محمد الشامي - مصطفى العش - أحمد القرموطي - موجيشا - كينجيسلي إيدو - مصطفى زيدان.

ويحتل المصري المركز السادس برصيد 26 نقطة من 16 مباراة.

بينما مودرن سبورت في المركز العاشر برصيد 22 نقطة.

وتعادل المصري 4 من آخر 5 مباريات خاضهم في مسابقة الدوري.

الدوري المصري المصري صلاح محسن
