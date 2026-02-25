الغاني "كينيا" مدربا لـ نادي مسار في دوري المحترفين المصري

الأربعاء، 25 فبراير 2026 - 20:37

كتب : FilGoal

مسار

أعلن نادي مسار تعيين عمر عبد ربي الشهير بـ "كينيا" مديرا فنيا للفريق.

ويأتي قرار مسار بتعيين المدرب الغاني خلفا لمحمد بركات الذي رحل عقب الجولة 23.

ويستعد مسار لمواجهة أبو قير للأسمدة غدا الخميس ضمن منافسات الجولة 24.

وسبق وأن عمل عمر عبد ربي "كينيا" ضمن مدربي أكاديمية رايت تو دريم.

ويحتل مسار المركز الرابع عقب 23 جولة أقيمت ضمن منافسات دوري المحترفين.

وجمع مسار 38 نقطة بفارق نقطتين عن أبو قير للأسمدة صاحب المركز الثالث و3 نقاط عن بترول أسيوط صاحب المركز الثاني.

ويتأهل أصحاب أول 3 مراكز من دوري المحترفين إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وينفرد القناة بصدارة الترتيب برصيد 52 نقطة وبفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه.

