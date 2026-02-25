عبد المنعم: الفريق يحتاج جميع اللاعبين.. وسنسعد الجماهير

أعرب محمد عبد المنعم لاعب نيس عن سعادته للعودة للمشاركة من جديد بعد فترة كبيرة من الغياب بسبب الإصابة.

وخاض محمد عبد المنعم مباراة ودية مع الفريق الثاني لـ نيس، ليستعد للعودة إلى المشاركة مع الفريق الأول الفترة المقبلة.

وقال محمد عبد المنعم للموقع الرسمي لـ نيس: "كانت هذه أول مباراة لي بعد إصابة طويلة، فالعودة بعد فترة غياب طويلة والمشاركة مع الفريق الثاني إحساس جيد وصعب في الوقت نفسه".

وواصل "الحمد لله، أشعر براحة كبيرة بعد المشاركة اليوم، وساعدني اللاعبون كثيرا، وإن شاء الله في الفترة المقبلة أستطيع العودة إلى الفريق الأول، وأن تكون لي بصمة خاصة في مساعدة الفريق".

وأردف "جميع المصابين يعملون الآن على العودة لمساعدة الفريق من جديد، فالفريق يحتاج إلى جميع اللاعبين، وإن شاء الله نساعده ونسعد الجمهور".

وأتم "نحتاج في الفترة المقبلة إلى التقدم في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، فالفريق يستحق الأفضل، وأن نقدم عروضا مميزة، ويكون لنا حضور أوروبي قوي".

وتعرض عبد المنعم لقطع في الرباط الصليبي في أبريل الماضي خلال مواجهة باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي.

وخاض اللاعب المصري مع الفريق 18 مباراة دون أن يسجل أو يصنع أهدافا.

وودع نيس بطولة الدوري الأوروبي من مرحلة المجموعات بعد حلوله في المركز 33 برصيد 3 نقاط.

ويقع نيس في المركز 14 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي من 6 انتصارات، و6 تعادلات، و11 هزيمة.