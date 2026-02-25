تشكيل ريال مدريد - فينيسيوس يقود الهجوم أمام بنفيكا.. وجونزالو يعوض غياب مبابي

الأربعاء، 25 فبراير 2026 - 20:32

كتب : FilGoal

ريال مدريد - بنفيكا - فينيسيوس

يقود فينيسيوس جونيور هجوم ريال مدريد الإسباني أمام بنفيكا البرتغالي، في إياب الملحق المؤهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ريال مدريد منافسه بنفيكا في تمام العاشرة مساء على ملعب سانتياجو برنابيو.

كما يعوض جونزالو جارسيا، غياب كيليان مبابي للإصابة.

أخبار متعلقة:
فوت ميركاتو: تواجد أمني مكثف في مدريد قبل مواجهة بنفيكا تقرير: الاتحاد الأوروبي يرفض استئناف بنفيكا على قرار إيقاف بريستياني قائمة ريال مدريد - استبعاد هاوسن ومبابي من مواجهة بنفيكا

ويبدأ ألفارو أربيلوا المدير الفني لريال مدريد، المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد - راؤول أسينسيو - أنطونيو روديجر - ألفارو كاريراس

الوسط: فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشاوميني - إدواردو كامافينجا

الهجوم: أردا جولر - فينيسيوس جونيور - جونزالو جارسيا

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز ريال مدريد بهدف نظيف.

وتشهد مدينة مدريد تواجد أمني مكثف قبل مواجهة الفريق الملكي أمام بنفيكا.

وشهدت مباراة الذهاب على ملعب النور في لشبونة أحداثا مثيرة وسط هتافات عنصرية ضد فينيسيوس لاعب ريال مدريد لمدة 10 دقائق.

كما زعم فينيسيوس جونيور تعرضه للعنصرية من جانب جيانلوكا لاعب بنفيكا.

وقرر الاتحاد الأوروبي إيقاف بريستياني لاعب بنفيكا لمباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا بشكل مؤقت.

كما رفض "يويفا" استئناف نادي بنفيكا البرتغالي على قرار إيقاف لاعبه.

وكان بنفيكا عبر عن أسفه لحرمانه من خدمات لاعبه في الوقت الذي لا يزال فيه التحقيق مستمرًا.

وأوقف بريستياني لحين انتهاء التحقيقات حول مزاعم تلفظه بعبارات عنصرية تجاه فينيسيوس.

ريال مدريد بنفيكا دوري أبطال أوروبا فينيسيوس جونيور
نرشح لكم
أتالانتا يُبقي على آمال إيطاليا ويتأهل إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا أمام دورتموند بسيناريو مجنون استراحة في أبطال أوروبا - يوفنتوس (1)-(0) جالاتاسراي.. نهاية الشوط الأول أربيلوا يعلن غياب مبابي لفترة طويلة عن الملاعب تشكيل أبطال أوروبا - ديفيد يقود هجوم يوفنتوس.. وأوسيمين أساسي مع جالاتاسراي فوت ميركاتو: تواجد أمني مكثف في مدريد قبل مواجهة بنفيكا "ظروف غير مسبوقة".. جماهير دورتموند تغيب عن مواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا غياب ديمبلي.. قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة موناكو في دوري الأبطال تقرير: الاتحاد الأوروبي يرفض استئناف بنفيكا على قرار إيقاف بريستياني
أخر الأخبار
أولمو: فليك المدرب المثالي لبرشلونة ونقاتل على ثلاث بطولات 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - تحديد موعد مواجهتي الأهلي ضد الترجي والزمالك أمام أوتوهو باستاد القاهرة 11 دقيقة | الكرة الإفريقية
أتالانتا يُبقي على آمال إيطاليا ويتأهل إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا أمام دورتموند بسيناريو مجنون 34 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
استراحة أبطال أوروبا - ريال مدريد (1)-(1) بنفيكا.. نهاية الشوط الأول 53 دقيقة | الدوري المصري
استراحة في أبطال أوروبا - يوفنتوس (1)-(0) جالاتاسراي.. نهاية الشوط الأول 58 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
هارت يعود إلى ناديه القديم كمدرب ليوم واحد ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد إصابته المروعة.. الهلال ينتظر نتائج فحوصات اليامي ساعة | سعودي في الجول
أربيلوا يعلن غياب مبابي لفترة طويلة عن الملاعب ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 2 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 3 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي 4 الصباح المغربية: صدمة في الجيش الملكي بسبب تقرير مراقب مباراة الأهلي
/articles/524101/تشكيل-ريال-مدريد-فينيسيوس-يقود-الهجوم-أمام-بنفيكا-وجونزالو-يعوض-غياب-مبابي