تشكيل ريال مدريد - فينيسيوس يقود الهجوم أمام بنفيكا.. وجونزالو يعوض غياب مبابي

يقود فينيسيوس جونيور هجوم ريال مدريد الإسباني أمام بنفيكا البرتغالي، في إياب الملحق المؤهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ريال مدريد منافسه بنفيكا في تمام العاشرة مساء على ملعب سانتياجو برنابيو.

كما يعوض جونزالو جارسيا، غياب كيليان مبابي للإصابة.

ويبدأ ألفارو أربيلوا المدير الفني لريال مدريد، المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد - راؤول أسينسيو - أنطونيو روديجر - ألفارو كاريراس

الوسط: فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشاوميني - إدواردو كامافينجا

الهجوم: أردا جولر - فينيسيوس جونيور - جونزالو جارسيا

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز ريال مدريد بهدف نظيف.

وتشهد مدينة مدريد تواجد أمني مكثف قبل مواجهة الفريق الملكي أمام بنفيكا.

وشهدت مباراة الذهاب على ملعب النور في لشبونة أحداثا مثيرة وسط هتافات عنصرية ضد فينيسيوس لاعب ريال مدريد لمدة 10 دقائق.

كما زعم فينيسيوس جونيور تعرضه للعنصرية من جانب جيانلوكا لاعب بنفيكا.

وقرر الاتحاد الأوروبي إيقاف بريستياني لاعب بنفيكا لمباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا بشكل مؤقت.

كما رفض "يويفا" استئناف نادي بنفيكا البرتغالي على قرار إيقاف لاعبه.

وكان بنفيكا عبر عن أسفه لحرمانه من خدمات لاعبه في الوقت الذي لا يزال فيه التحقيق مستمرًا.

وأوقف بريستياني لحين انتهاء التحقيقات حول مزاعم تلفظه بعبارات عنصرية تجاه فينيسيوس.