تقرير: يانيك فيريرا مرشح لتدريب متذيل الدوري البلجيكي

الأربعاء، 25 فبراير 2026 - 20:19

كتب : FilGoal

يانيك فيريرا

كشف الصحفي ساشا تافوليري المتخصص في الانتقالات، عن اقتراب يانيك فيريرا من العودة للتدريب في الدوري البلجيكي.

وأشار تافوليري عبر حسابه على إكس، عن توصل نادي ديندير متذيل ترتيب الدوري البلجيكي لاتفاق مع فيريرا.

وأعلن نادي ديندر إقالة مدربه هايك ميلكون اليوم الأربعاء.

وكشف النادي في بيانه "في انتظار تعيين خليفة هايك، سيتولى الطاقم الفني الحالي المسؤولية مؤقتا."

وقاد يانيك فيريرا نادي الزمالك خلال الفترة من يوليو 2025، ولمدة 4 أشهر فقط، قبل رحيله بسبب سوء النتائج.

وقاد فيريرا فريق الزمالك خلال 13 مباراة في مختلف المسابقات، ونجح في تحقيق الفوز خلال 7 مباريات، وتعادل في 4، وتلقى هزيمتين.

ويحتل ديندير المركز الـ 16 والأخير في جدول ترتيب الدوري البلجيكي برصيد 17 نقطة.

