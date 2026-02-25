رافينيا: نحترم أتلتيكو مدريد لكننا سنتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا

الأربعاء، 25 فبراير 2026 - 20:20

كتب : FilGoal

رافينيا

كشف رافينيا دياز لاعب برشلونة، عن ثقته التامة بالتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيكو مدريد الثلاثاء المقبل.

رافينيا

النادي : برشلونة

برشلونة

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقان بتحقيق أتلتيكو مدريد انتصارا كبيرا بأربعة أهداف مقابل لا شيء على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وقال رافينيا في تصريحات لقناة برشلونة: "واثقون من تقديم مباراة مميزة أمام أتلتيكو مدريد، ندرك بأننا قادرون على تحقيق الريمونتادا، نحترم الخصم كثيرا، ونعرف صعوبة المباراة، ستكون مباراة معقدة جدا، لكننا مستعدون لما سيأتي".

وواصل "أشعر فعلا بمحبة الناس، هذا أمر مميز كثيرا بالنسبة لي، منذ وصولي وأنا أعمل دائما على مساعدة الفريق، والشعور بهذا الحب شيء مميز بالنسبة لي".

وأردف "نحن في غرفة الملابس مثل العائلة، نقضي أوقاتا كثيرة هنا أكثر مما نقضي مع عائلاتنا، والكثير من النجاحات والتقدم يأتي نتيجة لهذا التعاون الكبير فيما بيننا".

وكشف "رونالد أراوخو صديق مميز لي منذ وصولي لبرشلونة، كذلك أنسو فاتي، كانوا الشخصين الذين قدموا لي المساعدة التي كنت أحتاجها داخل النادي وخارجه، أنا ممتن كثيرا لهم".

وعن شباب الأكاديمية؟ قال: "يفاجئني كثيرا وجود عدد كبير من الشباب المميزين في أكاديمية برشلونة، أصغر مني بكثير، لكن يقدمون جودة مميزة، وفي النهاية هم يتدربون على هذه الأمور منذ الصغر."

وأتم "مصدر فخر كبير بالنسبة لي أن أرتدي شارة القيادة عندما تتاح لي الفرصة، أن تكون أحد قادة برشلونة، شيء مميز جدا، إنه امتياز بالنسبة لي".

وخاض رافينيا مع برشلونة الموسم الحالي 24 مباراة مسجلا 13 هدفا وصنع 5 آخرين.

برشلونة أتلتيكو مدريد رافينيا
