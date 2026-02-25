فوت ميركاتو: تواجد أمني مكثف في مدريد قبل مواجهة بنفيكا

تشهد مدينة مدريد تواجد أمني مكثف قبل مواجهة الفريق الملكي أمام بنفيكا.

ويحل بنفيكا ضيفا على ريال مدريد في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 على ملعب سانتياجو برنابيو.

وأشار موقع فوت ميركاتو إلى أن الآلاف من مشجعي بنفيكا يتواجدون في مناطق في مدريد وسط تواجد أمني مكثف وإجراءات أمنية مشددة لمنع أي اضطرابات.

وشهدت مباراة الذهاب على ملعب النور في لشبونة أحداثا مثيرة وسط هتافات عنصرية ضد فينيسيوس لاعب ريال مدريد لمدة 10 دقائق.

كما زعم فينيسيوس جونيور تعرضه للعنصرية من جانب جيانلوكا لاعب بنفيكا.

وقرر الاتحاد الأوروبي إيقاف بريستياني لاعب بنفيكا لمباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا بشكل مؤقت.

كما رفض "يويفا" استئناف نادي بنفيكا البرتغالي على قرار إيقاف لاعبه.

وكان بنفيكا عبر عن أسفه لحرمانه من خدمات لاعبه في الوقت الذي لا يزال فيه التحقيق مستمرًا.

وأوقف بريستياني لحين انتهاء التحقيقات حول مزاعم تلفظه بعبارات عنصرية تجاه فينيسيوس.