"ظروف غير مسبوقة".. جماهير دورتموند تغيب عن مواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

يشهد ملعب نادي أتالانتا في مدينة بيرجامو الإيطالية، غياب لجماهير بروسيا دورتموند الألماني، قبل مواجهتهما الليلة.

ويستضيف أتالانتا منافسه دورتموند في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز دروتموند بثنائية نظيفة.

وأصدر تحالف المدرج الجنوبي لدورتموند عدم حضوره المباراة بسبب الإجراءات الصارمة من السلطات الأمنية.

وكشف تحالف المدرج الجنوبي الشهير في ملعب سيجنال إيدونا بارك، في بيان: "خلال 16 عاما من المشاركة المتواصلة في بطولة أوروبا، تعد هذه الظروف غير مسبوقة لنا."

وكان نادي دورتموند أصدر بيانا رسميا يوم الثلاثاء، أعلن فيه منع مشجعيه من دخول إيطاليا.

وأشار نادي دورتموند إلى أنه تم إبلاغ النادي بأن الشرطة زارت مشجعين في أماكن إقامتهم في إيطاليا

دورتموند أوضح أنه لم يتم إعلام النادي مسبقا بتلك الإجراءات، ويسعى للوصول لمعلومات أكثر تفصيلا مع الجهات المعنية لتوضيح سبب هذه الإجراءات غير المفهومة.

وأعرب دورتموند عن أسفه لعدم تمكن مشجعيه من حضور المباراة.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام أرسنال أو بايرن ميونيخ في دور الـ16.

