غياب ديمبلي.. قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة موناكو في دوري الأبطال

يغيب عثمان ديمبلي عن قائمة باريس سان جيرمان، أمام موناكو.

ويستضيف الفريق الباريسي منافسه موناكو في تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء، في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وخرج ديمبلي في الدقيقة 27 من مباراة الذهاب بسبب الإصابة ليحل بدلا منه ديزيري دوي الذي سجل هدفين من ثلاثية فريقه.

وانتهى لقاء الذهاب بالفوز باريس سان جيرمان 3-2 بعد تأخره في النتيجة 2-0.

وضمت القائمة التي كشف عنها لويس إنريكي كالتالي:

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه - ماتفي سافونوف - ريناتو مارين.

الدفاع: أشرف حكيمي - لوكاس بيرالدو - ماركينيوس - إيليا زابارني - ويليان باتشو - لوكاس هيرنانديز - نونو ميندش

الوسط: فيتينيا - إبراهيم مباي - لي كانج إن - درو فيرنانديز - زائير إيمري - جواو نيفيز

الهجوم: جونكالو راموس - خفيتشا كفاراتسخيليا - ديزيري دوي - باركولا

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام تشيلسي أو برشلونة.