أزمة تحكيمية في الدوري السعودي.. عطل في تقنية التسلل وضمك يرد ببيان رسمي

شهدت مباراة ضمك أمام أهلي جدة، أحداثا تحكيمية مثيرة، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة العاشرة للدوري السعودي.

وحقق أهلي جدة الفوز بهدف نظيف سجله فرانك كيسي في الدقيقة 37.

وألغى الحكم هدفا لصالح ضمك في الدقائق الأولى من المباراة عن طريق اللاعب مورلاي سيلا، بداعي التسلل.

وأصدر نادي ضمك بيانا أبدى فيه استيائه من الضرر الذي لحق بالفريق نتيجة الأخطاء التحكيمية "تبدي إدارة نادي ضمك استياءها وأسفها الشديدين حيال الضرر الذي لحق بالفريق نتيجة الأخطاء التحكيمية التي أثرت بشكل مباشر على نتيجة مباراته أمام الأهلي."

وأوضح ضمك في بيانه "تم إلغاء هدفين للفريق بداعي وجود مخالفات، إلى جانب التغاضي عن حالات خشونة متكررة من قبل الفريق المنافس في قرارات أثارت استغراب إدارة النادي ومنسوبيه."

وأكمل النادي "ترى الإدارة أن هذه الأخطاء التحكيمية حرمت الفريق من نقاط مستحقة في سلم الترتيب، وأسهمت في فقدانه نتيجة إيجابية كانت كفيلة بتعزيز موقعه التنافسي. الأمر الذي انعكس سلبا على مساره في الدوري وأضر بطموحاته المشروعة وتطلعات جماهيره."

وطالبت إدارة ضمك من الاتحاد السعودي بمراجعة هذه الحالات وتكليف حكام يتمتعون بالكفاءة والخبرة فيما تبقى من مباريات الموسم.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية، عن عطل مفاجئ في غرفة تقنية الفيديو، خلال محاولة التأكد من صحة الهدف الأول لنادي ضمك.

وأشارت الرياضية إلى لجوء الحكام لتقنية الفيديو التقليدية نتيجة عطل في تقنية التسلل شبة الآلي.

ولا تكشف تقنية التسلل العادية الحالات الدقيقة التي تنجح تقنية التسلل شبه الآلي في كشفها.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 56 نقطة، فيما يحتل ضمك المركز الـ16 برصيد 15 نقطة.