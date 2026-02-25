أزمة تحكيمية في الدوري السعودي.. عطل في تقنية التسلل وضمك يرد ببيان رسمي

الأربعاء، 25 فبراير 2026 - 17:42

كتب : FilGoal

مباراة ضمك أمام الأهلي السعودي

شهدت مباراة ضمك أمام أهلي جدة، أحداثا تحكيمية مثيرة، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة العاشرة للدوري السعودي.

وحقق أهلي جدة الفوز بهدف نظيف سجله فرانك كيسي في الدقيقة 37.

وألغى الحكم هدفا لصالح ضمك في الدقائق الأولى من المباراة عن طريق اللاعب مورلاي سيلا، بداعي التسلل.

أخبار متعلقة:
مدرب أهلي جدة: كل فرق الدوري السعودي تعاني أمام ضمك رونالدو: أنتمي للسعودية.. وعدنا لمركزنا الطبيعي في صدارة الدوري جيسوس: يجب العمل على الفوز حاليا والمحافظة على صدارة الدوري السعودي

وأصدر نادي ضمك بيانا أبدى فيه استيائه من الضرر الذي لحق بالفريق نتيجة الأخطاء التحكيمية "تبدي إدارة نادي ضمك استياءها وأسفها الشديدين حيال الضرر الذي لحق بالفريق نتيجة الأخطاء التحكيمية التي أثرت بشكل مباشر على نتيجة مباراته أمام الأهلي."

وأوضح ضمك في بيانه "تم إلغاء هدفين للفريق بداعي وجود مخالفات، إلى جانب التغاضي عن حالات خشونة متكررة من قبل الفريق المنافس في قرارات أثارت استغراب إدارة النادي ومنسوبيه."

وأكمل النادي "ترى الإدارة أن هذه الأخطاء التحكيمية حرمت الفريق من نقاط مستحقة في سلم الترتيب، وأسهمت في فقدانه نتيجة إيجابية كانت كفيلة بتعزيز موقعه التنافسي. الأمر الذي انعكس سلبا على مساره في الدوري وأضر بطموحاته المشروعة وتطلعات جماهيره."

وطالبت إدارة ضمك من الاتحاد السعودي بمراجعة هذه الحالات وتكليف حكام يتمتعون بالكفاءة والخبرة فيما تبقى من مباريات الموسم.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية، عن عطل مفاجئ في غرفة تقنية الفيديو، خلال محاولة التأكد من صحة الهدف الأول لنادي ضمك.

وأشارت الرياضية إلى لجوء الحكام لتقنية الفيديو التقليدية نتيجة عطل في تقنية التسلل شبة الآلي.

ولا تكشف تقنية التسلل العادية الحالات الدقيقة التي تنجح تقنية التسلل شبه الآلي في كشفها.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 56 نقطة، فيما يحتل ضمك المركز الـ16 برصيد 15 نقطة.

أهلي جدة الدوري السعودي ضمك
نرشح لكم
الهلال يعلن تفاصيل إصابة ومدة غياب بنزيمة في غياب نبيل عماد.. النصر يخطف الصدارة بخماسية ورونالدو يقترب خطوة من الـ1000 بمشاركة حجازي.. نيوم يتعادل مع الفيحاء ويستمر ثامنا في الدوري السعودي بعد إصابته المروعة.. الهلال ينتظر نتائج فحوصات اليامي إنزاجي ينتقد لاعبي الهلال بعد إهدار الفوز على التعاون الهلال يوضح تفاصيل إصابة مدافعه رغم فارق الـ17 نقطة.. مدرب اتحاد جدة: لم نفقد الأمل في التتويج بلقب الدوري الرياضية: تعطل تقنية التسلل شبه الآلي تسبب في أزمة لقاء ضمك وأهلي جدة
أخر الأخبار
مؤتمر إنريكي: مستعدون لما هو قادم في دوري أبطال أوروبا 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
ميدو جابر: كنا بحاجة للفوز أمام مودرن سبورت 11 دقيقة | الدوري المصري
أربيلوا: أسينسيو بخير.. وفينيسيوس صنع الفارق أمام بنفيكا 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشواميني: لا يهم من سنواجه في أبطال أوروبا نركز على أنفسنا فقط 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب أتالانتا: درسنا الخصم جيدا والجماهير كلمة السر 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد 12 عاما.. جالاتاسراي يفسد ريمونتادا يوفنتوس بسيناريو جنوني ويتأهل لدور الـ16 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة طائرة - سداسي متأهل إلى الدور النهائي من دوري السيدات.. ونظام المسابقة ساعة | رياضة نسائية
كرة سلة - استبعاد عمرو زهران.. أجوستي يعلن القائمة النهائية استعدادا لتصفيات كأس العالم ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 2 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 3 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي 4 الصباح المغربية: صدمة في الجيش الملكي بسبب تقرير مراقب مباراة الأهلي
/articles/524095/أزمة-تحكيمية-في-الدوري-السعودي-عطل-في-تقنية-التسلل-وضمك-يرد-ببيان-رسمي