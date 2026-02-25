تقرير: الاتحاد الأوروبي يرفض استئناف بنفيكا على قرار إيقاف بريستياني

الأربعاء، 25 فبراير 2026 - 17:21

كتب : FilGoal

جيانلوكا بريستيانو وفينيسيوس جونيور

رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" استئناف نادي بنفيكا البرتغالي على قرار إيقاف لاعبه جيانلوكا بريستياني.

وقرر الاتحاد الأوروبي إيقاف بريستياني لاعب بنفيكا لمباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا بشكل مؤقت (التفاصيل).

وكان بنفيكا عبر عن أسفه لحرمانه من خدمات لاعبه في الوقت الذي لا يزال فيه التحقيق مستمرًا.

أخبار متعلقة:
قائمة ريال مدريد - استبعاد هاوسن ومبابي من مواجهة بنفيكا الساعات الأخيرة تحسم موقف مبابي من المشاركة أمام بنفيكا آس: هاوسن سيغيب عن مواجهة بنفيكا

وأوقف بريستياني لحين انتهاء التحقيقات حول مزاعم تلفظه بعبارات عنصرية تجاه فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد خلال لقاء الفريقين في ذهاب ملحق دور الـ16 الأسبوع الماضي.

وسيغيب بريستياني عن لقاء الإياب أمام ريال مدريد المقرر مساء اليوم الأربعاء.

وجاء بيان يويفا على النحو التالي:

عقب تعيين مفتش من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للتحقيق في مزاعم سلوك عنصري خلال مباراة بنفيكا وريال مدريد يوم 17 فبراير 2026، وبناءً على طلب المفتش، قررت لجنة الرقابة والأخلاقيات والانضباط التابعة ليويفا اليوم إيقاف جيانلوكا بريستياني مؤقتًا لمباراة واحدة في مسابقات الأندية التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي كان يحق له المشاركة فيها.

وذلك لوجود مخالفة أولية للمادة 14 من اللوائح التأديبية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم والمتعلقة بالسلوك العنصري.

ويأتي هذا القرار دون الإخلال بأي حكم قد تصدره الهيئات التأديبية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم لاحقًا بعد انتهاء التحقيق الجاري وإحالته إلى الجهات المختصة.

وسيتم نشر مزيد من المعلومات حول هذه القضية في الوقت المناسب.

ماذا حدث؟

سجل فينيسيوس جونيور هدف فوز ريال مدريد على بنفيكا في الدقيقة 50 بتسديدة رائعة لم يستطع الحارس التصدي لها.

عقب تسجيل الهدف ذهب فينيسيوس للاحفتال عن طريق الرقص مما أغضب جماهير ولاعبي بنفيكا التي بدأت في توجيه هتافات ضده.

توقفت المباراة بسبب هتافات الجمهور العنصرية ضد فينيسيوس لاعب ريال مدريد لمدة 10 دقائق، كما زعم فينيسيوس جونيور تعرضه للعنصرية من جانب جيانلوكا لاعب بنفيكا.

وأصدر فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد بيانا بعد واقعة العنصرية التي تعرض لها خلال مواجهة بنفيكا. (طالع التفاصيل)

ونفى جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا التهمة المنسوبة إليه بتوجيه إهانات عنصرية لفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد. (طالع التفاصيل)

وحقق ريال مدريد الفوز خارج ملعبه في المباراة التي أقيمت على ملعب النور في لشبونة.

بنفيكا دوري أبطال أوروبا فينيسيوس جيانلوكا بريستياني
نرشح لكم
قائمة ريال مدريد - استبعاد هاوسن ومبابي من مواجهة بنفيكا تشيلسي أم برشلونة؟ نجم نيوكاسل يرفض اختيار خصمه في دوري أبطال أوروبا الساعات الأخيرة تحسم موقف مبابي من المشاركة أمام بنفيكا كيفو: حاولنا فعل كل شيء لكسر تكتل بودو جليمت الدفاعي.. هم يستحقون التأهل مواعيد مباريات الأربعاء 25 فبراير - ريال مدريد ضد بنفيكا.. والدوري المصري أوسيمين: ركبتي بخير.. وجالاتاسراي سيقاتل أمام يوفنتوس دوري أبطال أوروبا - قمتان إنجليزية وألمانية محتملة.. ليفركوزن ونيوكاسل إلى دور الـ 16 المفاجأة الكبرى.. بودو جليمت يطيح بـ إنتر خارج دوري أبطال أوروبا
أخر الأخبار
أزمة تحكيمية في الدوري السعودي.. عطل في تقنية التسلل وضمك يرد ببيان رسمي 5 دقيقة | سعودي في الجول
تقرير: الاتحاد الأوروبي يرفض استئناف بنفيكا على قرار إيقاف بريستياني 26 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
متفوقا على أورايلي وإيزي.. جيوكيريس لاعب الجولة في الدوري الإنجليزي 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: على غرار مودريتش.. كاسيميرو يرغب في البقاء بأوروبا ساعة | الدوري الإنجليزي
منافس الأهلي - الترجي يتعادل في أول مباراة تحت قيادة بوميل ساعة | الكرة الإفريقية
حكايات في الجول - أحمد شعبان.. لاعب بالدرجة الثالثة ومساعد صيدلي 2 ساعة | القسم الثاني
سام آلارديس: صلاح يتصرف كطفل كبير.. عليه التوقف عن إظهار الاستياء 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
طرح تذاكر مباراتي مصر ضد إسبانيا والسعودية.. تبدأ من 5250 جنيها 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 2 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 3 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي 4 "الوزارة تعمل على خروج النادي من أزمته".. جوهر نبيل يستقبل لجنة إدارة الإسماعيلي
/articles/524094/تقرير-الاتحاد-الأوروبي-يرفض-استئناف-بنفيكا-على-قرار-إيقاف-بريستياني