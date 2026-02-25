حكايات في الجول - أحمد شعبان.. لاعب بالدرجة الثالثة ومساعد صيدلي

الأربعاء، 25 فبراير 2026 - 15:35

كتب : رضا السنباطي

أحمد شعبان

تختلف الطموحات و الأهداف فين شخص وآخر، ورغبة كل أسرة، فهناك من يهتم بكرة القدم وآخر بالتعليم، وعندما تصل بحلمك إلى دراسة الصيدلة ثم تتعثر وتلتحق بكلية أخرى من أجل كرة القدم، تجد الدافع والشغف مختلفا.

وبطل قصتنا هو أحمد شعبان، شخص ترك دراسة الصيدلة من أجل كرة القدم، ولكنه عاد من جديد للعمل في الصيدلة ولكن من طريق آخر.

وقال شعبان لـ FilGoal.com: "بدأت كرة القدم في نادي كوكاكولا أو مودرن سبورت حاليا، في عمر 13 عاما ولمدة موسمين في مركز وسط الملعب المدافع".

وواصل "ثم انتقلت إلى الاتحاد السكندري لمدة 4 مواسم وتم تصعيدي للفريق الأول لكن عدت سريعا بسبب الإصابة، وبعدها انتقلت لنادي طنطا لكن لم أصعد للفريق الأول أثناء تواجد الفريق بالدوري الممتاز".

وتابع "انتقلت لمقاولون طنطا لمدة موسمين مع محمد علوش وأشرف السيسي، وسجلت 16 هدفا وصنعت 11، حاليا ألعب بغزل شبين في القسم الثالث ويتبقى لنا 6 مباريات وننافس من أجل الصعود".

وأضاف "التحقت بكلية الصيدلة ولكن اهتمامي لكرة القدم كان أكثر، فلم أكمل الصيدلة والتحقت بكلية الحقوق".

وكشف "أعمل حاليا في صيدلية امتلكها باسم زوجتي، نعمل في الصدلية سويا، وتقريبا أصبحت طبيبا للفريق، لأن اللاعبون يستشيرونني في العلاج".

وأتم "لو عاد بي الزمت كنت سأهتم بدراستي بالصيدلة قبل كرة القدم، الرواتب بالدرجة الثالثة ضعيفة ولذلك لابد من عمل آخر بجانبها".

حكايات في الجول
