طرح تذاكر مباراتي مصر ضد إسبانيا والسعودية.. تبدأ من 5250 جنيها

الأربعاء، 25 فبراير 2026 - 15:16

كتب : FilGoal

محمد صلاح - منتخب مصر

تنطلق يوم الأربعاء عملية بيع تذاكر المباراتين الوديتين لمنتخب مصر بقطر ضد إسبانيا والسعودية خلال فترة التوقف الدولي في شهر مارس.

ويلتقي منتخب مصر مع السعودية في ملعب أحمد بن علي يوم 26 مارس، ثم يلعب مع إسبانيا يوم 30 مارس في ملعب لوسيل.

وأعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن طرح تذاكر مهرجان كرة القدم في الدوحة بمشاركة منتخب مصر في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

أخبار متعلقة:
منافس مصر - منتخب إيران يواجه بورتوريكو وديا قبل أيام من كأس العالم منتخب السعودية يختار ملاعب أسباير استعدادا لمواجهة مصر الاتحاد البرازيلي يعلن موعد مواجهة منتخب مصر قبل كأس العالم.. وموعد طرح التذاكر وائل جمعة: طلبت هيثم حسن للانضمام لمنتخب مصر ورد والده كان "ما هو المقابل؟"

وجاءت أسعار تذاكر مباراتي مصر كالآتي:

الفئة الأولى: 400 ريال قطري (5250 جنيها)

الفئة الثانية: 200 ريال قطري (2630 جنيها)

الفئة الثالثة: 50 ريالا قطريا (650 جنيها)

ذوي الإعاقة: 50 ريالا قطريا (650 جنيها)

Image

ويقام مهرجان قطر لكرة القدم من يوم 26 إلى 31 مارس.

وذلك بمشاركة 6 منتخبات وهم مصر والسعودية وقطر وإسبانيا والأرجنتين وصربيا.

وتتصدر مباراة كأس الفيناليسما 2026 برنامج المهرجان، حيث تجمع بين بطل أوروبا منتخب إسبانيا وبطل أمريكا الجنوبية منتخب الأرجنتين على استاد لوسيل يوم 27 مارس.

ويلعب خلال المهرجان منتخب مصر ضد السعودية وإسبانيا.

بينما يلعب منتخب إسبانيا ضد مصر والأرجنتين.

ويخوض منتخب الأرجنتين مباراتيه ضد إسبانيا وقطر.

ويلعب منتخب السعودية ضد مصر وصربيا.

مصر منتخب مصر الأرجنتين قطر إسبانيا السعودية صربيا
نرشح لكم
منافس مصر - منتخب إيران يواجه بورتوريكو وديا قبل أيام من كأس العالم بمشاركة كريم أحمد.. منتخب الشباب يتعادل أمام العراق استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا برشلونة يطالب اتحاد الكرة بعودة حمزة عبد الكريم لإنهاء أوراقه الرسمية مصطفى رياض "الهداف الأولمبي".. الضلع الثاني في ثنائية الترسانة التاريخية 4 محترفات ضمن قائمة منتخب مصر للسيدات استعدادا لأمم إفريقيا كريم أحمد: تحدثت مع وائل رياض قبل القدوم إلى مصر.. وهذه تفاصيل رسالة صلاح الاتحاد البرازيلي يعلن موعد مواجهة منتخب مصر قبل كأس العالم.. وموعد طرح التذاكر موعد انضمام لاعب ليفربول لمعسكر منتخب مصر للشباب
أخر الأخبار
غياب ديمبلي.. قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة موناكو في دوري الأبطال 15 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أزمة تحكيمية في الدوري السعودي.. عطل في تقنية التسلل وضمك يرد ببيان رسمي ساعة | سعودي في الجول
تقرير: الاتحاد الأوروبي يرفض استئناف بنفيكا على قرار إيقاف بريستياني ساعة | دوري أبطال أوروبا
متفوقا على أورايلي وإيزي.. جيوكيريس لاعب الجولة في الدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: على غرار مودريتش.. كاسيميرو يرغب في البقاء بأوروبا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
منافس الأهلي - الترجي يتعادل في أول مباراة تحت قيادة بوميل 3 ساعة | الكرة الإفريقية
حكايات في الجول - أحمد شعبان.. لاعب بالدرجة الثالثة ومساعد صيدلي 3 ساعة | القسم الثاني
سام آلارديس: صلاح يتصرف كطفل كبير.. عليه التوقف عن إظهار الاستياء 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 2 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 3 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي 4 "الوزارة تعمل على خروج النادي من أزمته".. جوهر نبيل يستقبل لجنة إدارة الإسماعيلي
/articles/524088/طرح-تذاكر-مباراتي-مصر-ضد-إسبانيا-والسعودية-تبدأ-من-5250-جنيها