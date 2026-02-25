وفاة الإعلامي فهمي عمر مؤسس الإعلام الرياضي في الإذاعة المصرية

الأربعاء، 25 فبراير 2026 - 14:42

كتب : FilGoal

الإعلامي الراحل فهمي عمر

توفي الإعلامي فهمي عمر مؤسس الإعلام الرياضي في الإذاعة المصرية.

ورحل فهمي عمر عن عمر يناهز 98 عاما بعد مسيرة حافلة في الإعلام الرياضي المصري.

ولد فهمي عمر في 6 مارس عام 1928 وعمل في الإذاعة المصرية لمدة 37 عاما وساهم بشكل رئيسي في تأسيس الإعلام الرياضي المصري.

وبدأ مسيرته في الإذاعة المصرية أواخر أربعينيات القرن الماضي، واستمر بها لمدة 37 عاما.

وتولى منصب رئيس الإذاعة المصرية من عام 1982 وحتى 1988.

وكان فهمي عمر صاحب إذاعة بيان ثورة يوليو 1952.

كما شغل منصب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك لفترة.

وقال محمد لطفي رئيس الإذاعة المصرية إن أسرة الإذاعة تنعي رئيسها السابق.

