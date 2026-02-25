إنزاجي ينتقد لاعبي الهلال بعد إهدار الفوز على التعاون

انتقد الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب فريق الهلال لاعبيه بسبب كثرة إهدار الفرص أمام التعاون مشيرًا إلى إضاعتهم انتصارا مستحقا.

وتعادل الهلال مع التعاون بهدف لمثله في المباراة التي جرت مساء الثلاثاء ضمن الجولة العاشرة المؤجلة من الدوري السعودي.

وقال إنزاجي في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "لعبنا من أجل الفوز، وحاولنا الحسم في الشوط الأول واستطعنا تسجيل هدف، وحصلنا على فرص كثيرة ولكننا لم نحرز المزيد".

وأضاف "في الشوط الثاني واجهنا تكتلًا شديدًا من التعاون في وسط الملعب، وضغطنا عليه بقوة، لكنه فريق جيد ومنظم، وعلينا تحسين أدائنا".

ونوّه إلى معاناة فريقه من الغيابات بالقول "لدينا نقص عددي. كريم بنزيمة وناصر الدوسري وقادر ميتي لم يكملوا تدريب الإثنين وخسرنا جهودهم في اللقاء".

وشدد على تمسكه بمواصلة المنافسة على بطولة الدوري قائلًا "الدوري لا يزال في تفكيرنا، ونحاول تحسين فاعليتنا، لأننا افتقدنا التأثير داخل منطقة الجزاء وتسجيل الأهداف".

وأردف "حدثت لنا إصابات عديدة في آخر 3 مباريات، وعلينا مواصلة العمل، هذا هو الحل المتاح لنا".

وأكمل "شاهدت الفوز قريبًا منا في المباراة، وخلال آخر جولتين كنا نستحق الانتصار ولم نحققه".

وحقق الهلال النتيجة ذاتها التي انتهت بها مباراته السابقة في البطولة أمام اتحاد جدة ضمن الجولة الـ23 ليفقد 4 نقاط خلال جولتين.

ووصل الفريق إلى تعادله السابع في البطولة، مقابل 16 انتصارًا، بينما لا يزال سجله خاليًا من الهزائم