خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 20 من الدوري المصري

الأربعاء، 25 فبراير 2026 - 13:27

كتب : FilGoal

درع الدوري المصري

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة الـ 20 من الدوري المصري الممتاز.

قمة الجولة ستكون بين بيراميدز والزمالك صاحبا المركز الأول والثاني في الدوري.

وتبدأ الجولة يوم السبت 28 فبراير وتنتهي يوم الإثنين 2 مارس.

وجاء تذاكر المباريات المتاحة للبيع

السبت 28 فبراير

الإسماعيلي × الجونة.. 9:30 مساء - استاد الإسماعيلية.

طلائع الجيش × حرس الحدود.. 9:30 مساء - استاد جهاز الرياضة العسكري.

الأهلي × زد.. 9:30 مساء - استاد القاهرة.

وادي دجلة × سيراميكا كليوباترا.. 9:30 مساء - استاد السلام.

الأحد 1 مارس

إنبي × المصري.. 9:30 مساء - استاد السويس الجديد.

بيراميدز × الزمالك.. 9:30 مساء - استاد الدفاع الجوي.

مودرن سبورت × بتروجت.. 9:30 مساء - استاد القاهرة.

البنك الأهلي × سموحة.. 9:30 مساء - استاد هيئة قناة السويس.

الإثنين 2 مارس

الاتحاد السكندري × غزل المحلة.. 9:30 مساء - استاد الإسكندرية.

احجز التذاكر من هنا

الدوري المصري خدمة في الجول تذكرتي
