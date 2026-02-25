الهلال يوضح تفاصيل إصابة مدافعه

أوضح نادي الهلال السعودي تفاصيل إصابة مدافعه حمد اليامي.

وأصيب اليامي خلال مباراة الهلال ضد التعاون مساء الثلاثاء ضمن الجولة العاشرة المؤجلة من الدوري السعودي.

وأفاد الهلال عبر موقعه: "أوضحت الفحوصات الطبية المحلية التي أجراها اللاعب حمد اليامي عقب مباراة الهلال والتعاون إصابته في الرضفة (صابونة الركبة)".

وسيخضع اليامي لكشف نهائي في أحد المستشفيات يوم الأربعاء وستتحدد مدة برنامجه العلاجي والتأهيلي خلال اليومين المقبلين".

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن المعاينات الأولية أوضحت تحرّك صابونة الركبة اليمنى.

وأشار التقرير إلى ضرورة استكمال الفحوصات على أربطة الصابونة والرباطين الصليبيين الداخلي والخارجي، حتى يمكن تقييم حجم الضرر وتحديد طبيعة الإصابة بدقة.

وتعرض اليامي للإصابة دون أي تدخل، عندما كان يحاول اللحاق بكرة عرضية قرب خط التماس في وسط الملعب، وغادر بتبديل اضطراري بعد مرور ربع ساعة.