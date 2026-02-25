دوري NBA – فوز مثير لـ أورلاندو على ليكرز

تلقى لوس أنجلوس ليكرز خسارة مثيرة على ملعبه ووسط جماهيره أمام أورلاندو ماجيك في دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين NBA.

وفاز أورلاندو بنتيجة 110-109 على ليكرز في مواجهة مثيرة انتهت مع صافرة النهاية.

وشهدت المباراة تألق باولو بانكيرو نجم أورلاندو الذي سجل 36 نقطة كأفضل مسجل في المباراة.

ومن جانب ليكرز سجل النجم لوكا دونشيتش 22 نقطة، والأسطورة ليبرون جيمس 21 نقطة.

كما تغلب مينيسوتا تمبرولفوز على بورتلاند تريل بلايزرز بنتيجة 124-121، وفاز بوسطن سيلتيكس على فينيكس صنز بنتيجة 97-81، وفاز نيو أورليانز بليكانز على جولدن ستيت وارويرز بنتيجة 113-109.

وانتصر ميلوكي باكس على ميامي هيت بنتيجة 128-117، وفاز تشارلوت هورنتس على شيكاغو بولز بنتيجة 131-99، وفاز كليلفلاند كافاليرز على نيويورك نيكس بنتيجة 109-94، وأوكلاهوما سيتي ثاندرز على تورنتور رابترز بنتيجة 116-107.

كما فاز أتالانتا هوكس على واشنطن ويزاردز بنتيجة 119-98، وأخيرا فاز فيلادلفيا سيفنتس سيكسرز على إنديانا بيسرز بنتيجة 135-114.

ويتصدر القسم الشرقي في دوري NBA فريق ديترويت بيستنز ويأتي في المركز الثاني بوسطن سيلتيكس ثم نيويورك نيكس في المركز الثالث.

أما القسم الغربي يتصدره أوكلاهوما سيتي ثاندرز ويأتي بعده سان أنطونيو سبيرز في المركز الثاني ثم هيوستن روكيتس في المركز الثالث.

