الساعات الأخيرة تحسم موقف مبابي من المشاركة أمام بنفيكا

الأربعاء، 25 فبراير 2026 - 11:54

كتب : ذكاء اصطناعي

كيليان مبابي - ريال مدريد ضد ألافيس

تلقى نادي ريال مدريد ضربة محتملة قبل مواجهة بنفيكا في إياب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد أن أصبح موقف كيليان مبابي محل شك كبير.

كيليان مبابي

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

ورغم أن المدرب ألفارو أربيلوا أكد في المؤتمر الصحفي أن مبابي جاهز للمشاركة، مشيدًا بالتزامه وجهوده مع الفريق، فإن تقارير صحفية أشارت إلى تطورات جديدة في حالته البدنية، حيث يعاني اللاعب من آلام متجددة في الركبة اليسرى.

مبابي اشتكى من نفس المشكلة خلال الأشهر الماضية وغاب بالفعل عن ثلاث مباريات هذا الموسم بسببها، كما لم يظهر بأفضل حالاته في الخسارة الأخيرة أمام أوساسونا في الدوري الإسباني.

أخبار متعلقة:
موسوعة جينيس تُكرم جيمس ميلنر كيفو: حاولنا فعل كل شيء لكسر تكتل بودو جليمت الدفاعي.. هم يستحقون التأهل

وتشير المعلومات إلى أن مشاركته أمام بنفيكا قد تتطلب فترة راحة لاحقة تصل إلى 10 أيام، وهو ما يثير قلق اللاعب والجهاز الطبي بشأن جدوى المخاطرة به في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.

وقالت إذاعة كادينا سير إن كيليان مبابي خارج حسابات ريال مدريد في مباراة بنفيكا بدوري أبطال أوروبا

وأن النجم الفرنسي تدرب وهو يعلم أنه ليس في أفضل حالاته البدنية.

كما أن مبابي لن يخاطر باللعب وهو غير سليم بنسبة 100%، في ظل اقتراب كأس العالم.

في المقابل، سيغيب رودريجو عن اللقاء بسبب الإيقاف، بعدما كان قد تعافى مؤخرًا من إصابة عضلية، بينما من المنتظر أن يبدأ فينيسيوس جونيور المباراة رغم الأجواء المشحونة بعد اتهامه أحد لاعبي بنفيكا بتوجيه إساءة عنصرية له خلال لقاء الذهاب، الذي حسمه ريال مدريد بهدف نظيف سجله فينيسيوس نفسه.

وفي حال تأكد غياب مبابي، فإن الشاب جونزالو جارسيا سيكون أبرز المرشحين لتعويضه في التشكيل الأساسي إلى جانب فينيسيوس. اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا سجل ستة أهداف في 28 مباراة هذا الموسم، كما صنع هدفًا في أربع مشاركات بدوري الأبطال.

ويترقب الجهاز الفني القرار النهائي بشأن مبابي خلال الساعات الأخيرة قبل اللقاء، في ظل أهمية المباراة وحساسية موقف اللاعب البدني.

ريال مدريد بنفيكا دوري أبطال أوروبا مبابي
نرشح لكم
كيفو: حاولنا فعل كل شيء لكسر تكتل بودو جليمت الدفاعي.. هم يستحقون التأهل مواعيد مباريات الأربعاء 25 فبراير - ريال مدريد ضد بنفيكا.. والدوري المصري أوسيمين: ركبتي بخير.. وجالاتاسراي سيقاتل أمام يوفنتوس دوري أبطال أوروبا - قمتان إنجليزية وألمانية محتملة.. ليفركوزن ونيوكاسل إلى دور الـ 16 المفاجأة الكبرى.. بودو جليمت يطيح بـ إنتر خارج دوري أبطال أوروبا انتهت أبطال أوروبا – إنتر (1)-(2) بودو جليمت.. الوصيف يودع البطولة مع "هاتريك" سورلوث.. أتلتيكو أول المتأهلين لـ16 أبطال أوروبا برباعية في كلوب بروج آس: هاوسن سيغيب عن مواجهة بنفيكا
أخر الأخبار
دوري NBA – فوز مثير لـ أورلاندو على ليكرز 38 ثاتيه | كرة السلة الأمريكية
رغم فارق الـ17 نقطة.. مدرب اتحاد جدة: لم نفقد الأمل في التتويج بلقب الدوري 5 دقيقة | سعودي في الجول
الساعات الأخيرة تحسم موقف مبابي من المشاركة أمام بنفيكا 10 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
موسوعة جينيس تُكرم جيمس ميلنر 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كيفو: حاولنا فعل كل شيء لكسر تكتل بودو جليمت الدفاعي.. هم يستحقون التأهل 24 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الرياضية: تعطل تقنية التسلل شبه الآلي تسبب في أزمة لقاء ضمك وأهلي جدة 35 دقيقة | سعودي في الجول
تأكد غياب بيرجوين عن اتحاد جدة أمام الخليج 39 دقيقة | سعودي في الجول
مواعيد مباريات الأربعاء 25 فبراير - ريال مدريد ضد بنفيكا.. والدوري المصري ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 2 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 3 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي 4 "الوزارة تعمل على خروج النادي من أزمته".. جوهر نبيل يستقبل لجنة إدارة الإسماعيلي
/articles/524069/الساعات-الأخيرة-تحسم-موقف-مبابي-من-المشاركة-أمام-بنفيكا