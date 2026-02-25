الساعات الأخيرة تحسم موقف مبابي من المشاركة أمام بنفيكا

تلقى نادي ريال مدريد ضربة محتملة قبل مواجهة بنفيكا في إياب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد أن أصبح موقف كيليان مبابي محل شك كبير.

كيليان مبابي النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ورغم أن المدرب ألفارو أربيلوا أكد في المؤتمر الصحفي أن مبابي جاهز للمشاركة، مشيدًا بالتزامه وجهوده مع الفريق، فإن تقارير صحفية أشارت إلى تطورات جديدة في حالته البدنية، حيث يعاني اللاعب من آلام متجددة في الركبة اليسرى.

مبابي اشتكى من نفس المشكلة خلال الأشهر الماضية وغاب بالفعل عن ثلاث مباريات هذا الموسم بسببها، كما لم يظهر بأفضل حالاته في الخسارة الأخيرة أمام أوساسونا في الدوري الإسباني.

وتشير المعلومات إلى أن مشاركته أمام بنفيكا قد تتطلب فترة راحة لاحقة تصل إلى 10 أيام، وهو ما يثير قلق اللاعب والجهاز الطبي بشأن جدوى المخاطرة به في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.

وقالت إذاعة كادينا سير إن كيليان مبابي خارج حسابات ريال مدريد في مباراة بنفيكا بدوري أبطال أوروبا

وأن النجم الفرنسي تدرب وهو يعلم أنه ليس في أفضل حالاته البدنية.

كما أن مبابي لن يخاطر باللعب وهو غير سليم بنسبة 100%، في ظل اقتراب كأس العالم.

في المقابل، سيغيب رودريجو عن اللقاء بسبب الإيقاف، بعدما كان قد تعافى مؤخرًا من إصابة عضلية، بينما من المنتظر أن يبدأ فينيسيوس جونيور المباراة رغم الأجواء المشحونة بعد اتهامه أحد لاعبي بنفيكا بتوجيه إساءة عنصرية له خلال لقاء الذهاب، الذي حسمه ريال مدريد بهدف نظيف سجله فينيسيوس نفسه.

وفي حال تأكد غياب مبابي، فإن الشاب جونزالو جارسيا سيكون أبرز المرشحين لتعويضه في التشكيل الأساسي إلى جانب فينيسيوس. اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا سجل ستة أهداف في 28 مباراة هذا الموسم، كما صنع هدفًا في أربع مشاركات بدوري الأبطال.

ويترقب الجهاز الفني القرار النهائي بشأن مبابي خلال الساعات الأخيرة قبل اللقاء، في ظل أهمية المباراة وحساسية موقف اللاعب البدني.