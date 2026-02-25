تأكد غياب بيرجوين عن اتحاد جدة أمام الخليج

تأكد غياب الهولندي ستيفن بيرجوين لاعب فريق اتحاد جدة عن مواجهة الخليج الجمعة، بداعي الإيقاف.

وذلك لتراكم البطاقات بعد حصوله على بطاقة صفراء أمام الحزم، الثلاثاء.

ونال بيرجوين البطاقة الصفراء إثر تدخله على سعود الراشد لاعب الحزم في الدقيقة 42 من المباراة التي انتهت بالتعادل 1ـ1 ضمن الجولة العاشرة المؤجلة من الدوري السعودي.

وبذلك، ترتفع البطاقات الصفراء لبيرجوين إلى 4، ما يعني إيقافه أمام الخليج لحساب الجولة الـ24.

وجاء إيقاف بيرجوين بعد عودته من فترة غياب استمرت 7 جولات بسبب إصابة في عضلة الساق.

وكانت الإصابة قد لحقت به خلال مواجهة الاتفاق في الجولة الـ16 من الدوري.

وقبل لقاء الحزم، شارك بيرجوين في 12 مباراة ضمن منافسات الدوري، وسجل خمسة أهداف وصنع هدفين.