للمرة الثانية.. الاتحاد المغربي ينفي رحيل الركراكي

أصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم بيانا رسميا بشأن مستقبل وليد الركراكي.

وذكرت تقارير صحفية مغربية أن الركراكي بات قريبا من الرحيل عن منتخب المغرب رغم نفي الاتحاد الأمر ذاته في وقت سابق.

وقال الاتحاد المغربي في بيان: "ينفي الاتحاد المغربي لكرة القدم الأخبار المتداولة بشأن انفصالها عن المدرب وليد الركراكي".

وقاد الركراكي منتخب المغرب للوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا على ملعبه ولكنه خسر المباراة النهائية بهدف دون رد.

وكان براهيم دياز قد أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة النهائية تصدى لها إدوارد ميندي حارس السنغال.

الركراكي يتولى تدريب المغرب منذ أغسطس 2022 وقاد منتخب بلاده لتحقيقث إنجاز تاريخي بالحصول على المركز الرابع في كأس العالم 2022.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة.