بمشاركة كريم أحمد.. منتخب الشباب يتعادل أمام العراق استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا

الأربعاء، 25 فبراير 2026 - 01:11

كتب : FilGoal

كريم أحمد - لاعب منتخب مصر

تعادل منتخب مصر للشباب أمام نظيره العراقي وديا بهدف لكل فريق.

وأقيمت المباراة مساء الثلاثاء، على ملاعب مركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر.

ويستعد منتخب مصر للشباب مواليد 2007 بقيادة وائل رياض، لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

سجل هدف منتخب مصر محمد حمد.

ويلتقي المنتخبان مجددا في ودية ثانية يوم 28 فبراير الجاري.

وتواجد لمتابعة المباراة هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وجبار هاشم، مدير المنتخبات الوطنية في العراق ورئيس بعثة منتخب الشباب العراقي في القاهرة.

وشارك كريم أحمد لاعب ليفربول المنضم لمنتخب مصر، كبديل خلال أحداث المباراة.

وخاض منتخب مصر المباراة بالتشكيل التالي: إياد تامر - نور أشرف - إياد مدحت - محمد عوض - يوسف شيكا - محمد عاطف - حمزة الدجوي - محمد حمد - عمر العزب - آدهم كريم - محمود حسن.

