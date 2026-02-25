مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة خلاف السعيد مع الجهاز الفني.. وسبب غضبه

كشف مصدر من نادي الزمالك حقيقة وجود خلاف بين عبد الله السعيد نجم الفريق والجهاز الفني بقيادة معتمد جمال بعد استبداله في مباراة زد.

وظهرت علامات الغضب على عبد الله السعيد عقب استبداله ومشاركة أحمد ربيع في مباراة الزمالك أمام زد.

وقال مصدر من الزمالك عبر FilGoal.com :"لا توجد أي مشاكل بين عبد الله السعيد، والجهاز الفني بعد استبداله خلال مباراة زد. اللاعب كان يشعر بالضيق بعد استقبال الزمالك لهدف التعادل".

وشدد "عقب المباراة كانت الأمور طبيعية داخل غرفة ملابس الفريق وشارك عبد الله السعيد في احتفالات اللاعبين بالفوز على زد وتصدر الدوري، كما توجه عقب المباراة مباشرة لمعتمد جمال المدير الفني لتهنئته على الفوز باللقاء وحصد الثلاث نقاط".

وفاز الزمالك على زد 2-1 في مباراة أقيمت ضمن الجولة 19 من مسابقة الدوري.

وسجل جوان بيزيرا وأحمد ربيع هدفي الزمالك، فيما أحرز رأفت خليل هدف زد الوحيد.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 37 في صدارة ترتيب الدوري متفوقا بفارق الأهداف عن بيراميدز.

واستغل الزمالك تعثر سيراميكا كليوباترا بالتعادل المثير أمام الإسماعيلي بهدف لكل فريق.

فيما توقف رصيد زد عن النقطة 25 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري.

وانتصر الزمالك للمباراة السادسة تواليا في الدوري بعد الفوز على طلائع الجيش وبتروجت وكهرباء الإسماعيلية وسموحة وحرس الحدود.

وأصبح الزمالك صاحب خط الهجوم الأقوى في الدوري بتسجيله 30 هدفا.