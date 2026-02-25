وكيل حسام عبد المجيد: تلقينا عرضين أوروبيين.. ونرحب بالتجديد لـ الزمالك بشرط

كشف إسلام، شقيق ووكيل حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك عن مستجدات تجديد اللاعب لعقده مع النادي الأبيض.

وينتهي عقد حسام عبد المجيد مع الزمالك الموسم المقبل بنهاية موسم 2026 - 2027.

وأوضح إسلام عبد المجيد في تصريحات عبر قناة أون سبورت "حتى الآن لا جديد في ملف تجديد حسام عبد المجيد للزمالك، نهاية عقده أتى في وقت غير مناسب في ظل الظروف التي يمر بها النادي."

وأكمل "حسام في كامل تركيزه مع الزمالك ومازال أمامه موسم ونصف."

وتحدث عن رغبة وكيله "حسام عبد المجيد يبحث عن الاحتراف، نرحب بتجديد عقده بشرط السماح له بالاحتراف ويجب أن يسير الأمر من خلال الزمالك."

وتابع "حسام يعمل بجد ليكون مؤهلا للعب في دوريات أوروبا، وأتمنى أن يحقق حلمه بالاحتراف."

كما كشف عن تلقي اللاعب عرضين أحدهما سويسري من نادي يانج بويز والآخر من الدوري المجري.

وعن إمكانية الانتقال لأحد الأندية المصرية، رد "الأهلي وبيراميدز لهما احترامهما، ولكن هدف حسام عبد المجيد الانتقال للاحتراف في أوروبا، ومن بعده اللعب للزمالك."

حسام عبد المجيد شارك هذا الموسم في 24 مباراة بكافة البطولات وسجل 3 أهداف.