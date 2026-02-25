برشلونة يطالب اتحاد الكرة بعودة حمزة عبد الكريم لإنهاء أوراقه الرسمية

الأربعاء، 25 فبراير 2026 - 00:50

كتب : FilGoal

حمزة عبد الكريم - برشلونة

أخطر نادي برشلونة، اتحاد الكرة، بضرورة عودة حمزة عبد الكريم إلى إسبانيا.

وكشف اتحاد الكرة في بيان رسمي، عن تلقيه إخطارا رسميا من برشلونة بعودة اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكمل اتحاد الكرة "أوضح النادي الإسباني في خطابه أن الإجراءات، الخاصة باستخراج تصريح العمل، والوثائق الإدارية اللازمة لتواجد اللاعب بصفة قانونية ومستمرة في إسبانيا، قد شارفت على الانتهاء، مما يتطلب حضوره الشخصي لإنهاء الأوراق الرسمية والانتظام في تدريبات الفريق، لضمان استمراريته في المشروع الرياضي للنادي."

وعاد حمزة عبد الكريم إلى مصر للانضمام لمعسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2007 تحت قيادة وائل رياض.

ويستعد منتخب مصر للشباب لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتابع اتحاد الكرة "رغم الأهمية الفنية للاعب مع المنتخب، فإن ضرورة استكمال مسيرته الاحترافية في أوروبا فرضت مغادرته للمعسكر مبكراً بعد موافقة الجهاز الفني، بقيادة وائل رياض، وذلك لتجنب أي تعقيدات قانونية قد تؤثر على قيده أو مشاركته الرسمية مع نادي برشلونة في الاستحقاقات المقبلة."

وفي حالة حصول المهاجم المصري على تصريح العمل سيبدأ بالحصول على دقائق مع فريق الشباب تحت 19 عامًا لاكتساب الجاهزية.

وقتها سيكون قيده كلاعب في فريق الشباب أسهل من تسجيله مع برشلونة أتلتيك في الوقت الحالي، وفقا لتقرير موندو ديبورتيفو.

وسار ملف تسجيل حمزة عبد الكريم ببطء منذ إعلان انضمامه للفريق الكاتالوني خلال انتقالات الشتاء.

مطلع فبراير، أعلن برشلونة ضم حمزة عبد الكريم قادما من الأهلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

ومن المفترض أن يبدأ حمزة مشواره مع النادي الكتالوني مع الفريق الرديف الذي يمد الفريق الأول باللاعبين.

وأصبح حمزة عبد الكريم أول لاعب مصري يرتدي قميص العملاق الإسباني.

مهاجم منتخب مصر للناشئين ظهر بمستوى جيد مع الفراعنة الصغار، ليتلقطه نادي برشلونة ويضمه لصفوف الفريق الثاني.

برشلونة اتحاد الكرة منتخب مصر للشباب وائل رياض حمزة عبد الكريم
نرشح لكم
بمشاركة كريم أحمد.. منتخب الشباب يتعادل أمام العراق استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا مصطفى رياض "الهداف الأولمبي".. الضلع الثاني في ثنائية الترسانة التاريخية 4 محترفات ضمن قائمة منتخب مصر للسيدات استعدادا لأمم إفريقيا كريم أحمد: تحدثت مع وائل رياض قبل القدوم إلى مصر.. وهذه تفاصيل رسالة صلاح الاتحاد البرازيلي يعلن موعد مواجهة منتخب مصر قبل كأس العالم.. وموعد طرح التذاكر موعد انضمام لاعب ليفربول لمعسكر منتخب مصر للشباب تحضيرا لتصفيات كأس إفريقيا - لاعب ليفربول على رأس قائمة منتخب مصر تحت 20 عاما منافس مصر.. نيوزيلندا تواجه إنجلترا 6 يونيو استعدادا لكأس العالم
أخر الأخبار
للمرة الثانية.. الاتحاد المغربي ينفي رحيل الركراكي 55 دقيقة | الوطن العربي
ماروتا: غير صحيح اتفاق إنتر مع سيميوني 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
بمشاركة كريم أحمد.. منتخب الشباب يتعادل أمام العراق استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا ساعة | منتخب مصر
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة خلاف السعيد مع الجهاز الفني.. وسبب غضبه ساعة | الدوري المصري
وكيل حسام عبد المجيد: تلقينا عرضين أوروبيين.. ونرحب بالتجديد لـ الزمالك بشرط ساعة | الدوري المصري
برشلونة يطالب اتحاد الكرة بعودة حمزة عبد الكريم لإنهاء أوراقه الرسمية ساعة | منتخب مصر
أوسيمين: ركبتي بخير.. وجالاتاسراي سيقاتل أمام يوفنتوس ساعة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال أوروبا - قمتان إنجليزية وألمانية محتملة.. ليفركوزن ونيوكاسل إلى دور الـ 16 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 2 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 3 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي 4 "الوزارة تعمل على خروج النادي من أزمته".. جوهر نبيل يستقبل لجنة إدارة الإسماعيلي
/articles/524058/برشلونة-يطالب-اتحاد-الكرة-بعودة-حمزة-عبد-الكريم-لإنهاء-أوراقه-الرسمية