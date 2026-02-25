أوسيمين: ركبتي بخير.. وجالاتاسراي سيقاتل أمام يوفنتوس

طمأن فيكتور أوسيمين مهاجم جالاتاسراي جماهير فريقه بشأن إصابته في الركبة، مؤكدا جاهزيته لمواجهة يوفنتوس في إياب ملحق دوري أبطال أوروبا.

فيكتور أوسيمين النادي : جالاتاسراي جالاتاسراي

ويخوض جالاتاسراي المباراة بأفضلية كبيرة بعدما فاز ذهابا في إسطنبول بنتيجة 5-2، رغم تقدم يوفنتوس 2-1 قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن يتأثر بطرد خوان كابال.

وقال أوسيمين في تصريحات لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "ركبتي بخير. أشعر ببعض الألم، ولهذا لم أشارك في مباراة الدوري الأخيرة، لكن بفضل الجهاز الطبي عدت إلى الفريق وأتطلع لمواجهة يوفنتوس".

وشدد أوسيمين "المسؤولية كبيرة لكنها لا تتعلق بأوسيمين فقط. الفريق بالكامل ساهم في وضع النادي بالمكانة التي يستحقها، هذا ناد كبير واعتاد تمثيل تركيا بقوة أوروبيا".

وأضاف المهاجم النيجيري "لدينا فرصة لكتابة التاريخ، أشكر الجماهير والمدرب على الثقة، بدون زملائي لا يمكنني تحفيز الفريق. سنقاتل معا لتحقيق أفضل نتيجة".

وواصل "إذا لم أجد فرصة للتسجيل أحاول مساعدة الفريق، يوفنتوس يبدأ اللعب من الخلف، لذلك كان من المهم الضغط عليهم ومنع إيصال الكرة إلى كينان يلديز وكونسيساو لأنهما خطيران، الدفاع يبدأ من الهجوم".

واختتم أوسيمين تصريحاته "لن نتراجع في تورينو رغم التفوق الكبير. يوفنتوس فريق قوي لكننا سنخوض المواجهة بشخصية ونقاتل حتى النهاية".

وخسر يوفنتوس بهدفين دون مقابل على ملعبه أمام كومو في الدوري الإيطالي، ليدخل في سلسلة نتائج سلبية قبل مواجهة الحسم أمام جالاتا سراي بدوري أبطال أوروبا.

ويحتاج يوفنتوس إلى معجزة صغيرة لقلب تأخره 5-2 من مباراة الذهاب في أسطنبول إذا أراد الإبقاء على آماله في البطولة خلال موسم 2025-26، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الفريق قبل موقعة الحسم.

وواصل الفريق نتائجه المتراجعة بعدما تلقى الهزيمة الرابعة في آخر 5 مباريات بكل المسابقات، كما فشل في تحقيق أي فوز خلال تلك الفترة واستقبل 15 هدفا، ليصبح مهددا بالابتعاد 4 نقاط عن المركز الرابع حال فوز روما في مباراته المقبلة.