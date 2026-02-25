دوري أبطال أوروبا - قمتان إنجليزية وألمانية محتملة.. ليفركوزن ونيوكاسل إلى دور الـ 16

حسم باير ليفركوزن الألماني ونيوكاسل الإنجليزي تأهلهما إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وتعادل ليفركوزن سلبيا أمام أولمبياكوس اليوناني في المباراة التي أقيمت بينهما في ألمانيا.

واستفاد ليفركوزن من الفوز ذهابا بهدفي نظيفين، ليضمن مقعده في ثمن النهائي.

وسيلتقي ليفركوزن أمام بايرن ميونيخ أو أرسنال.

وحقق نيوكاسل الفوز على حساب كارباج أجدام الأذربيجاني بثلاثية مقابل هدفين، بعدما كان قد حقق الفوز ذهابا بسداسية.

تقدم نيوكاسل بهدفين مبكرا في الدقيقتين عن طريق ساندرو تونالي، وجويلينتون في الدقيقتين 4، و6، لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، أضاف نيك فولتماده الهدف الثالث في الدقيقة 52.

فيما سجل هدفي كارباج كاميلو دوران في الدقيقة 51، وإلفين كافاركوليف في الدقيقة 57.

ويلتقي نيوكاسل أمام تشيلسي الإنجليزي أو برشلونة الإسباني.

وتقام قرعة دور الـ 16 يوم 27 فبراير 2026.

