مؤتمر معتمد جمال: حاربنا من أجل الفوز على زد.. وهذا سبب تغيير بيزيرا

شدد معتمد جمال مدرب الزمالك على أن فريقه من أجل تحقيق الفوز على زد.

وفاز الزمالك على زد 2-1 في مباراة أقيمت ضمن الجولة 19 من مسابقة الدوري.

وسجل جوان بيزيرا وأحمد ربيع هدفي الزمالك، فيما أحرز رأفت خليل هدف زد الوحيد.

وقال معتمد جمال في مؤتمر صحفي: "حاربنا من أجل تحقيق الفوز أمام زد ونجحنا في ذلك. تراجعنا نسبيا بعد تسجيل الهدف الأول لكن حققنا الأهم بتسجيل الهدف الثاني والحصول على 3 نقاط ثمينة".

وأضاف "المباراة كانت صعبة خاصة أن أول مباراة لي مع الفريق كانت أمام زد في كأس عاصمة مصر وخسرنا اللقاء ولكن الأمور تحسنت كثيرا وأصرح دائما بأن الفريق يضم أفضل لاعبي إفريقيا وهم يؤمنون بقدراتهم".

وتابع "تغيير جوان بيزيرا لأنه تعرض للإجهاد بسبب المجهود المبذول منه في المباراة، وأختلف مع من يتحدث عن وجود فوارق بين لاعبي الزمالك والفرق المنافسة لأن فريقي يضم أفضل لاعبين في مصر".

وأتم تصريحاته "محمد عواد خضع للتحقيق وينتظر قرار مجلس إدارة النادي، وهو إضافة للفريق حال عودته. آدم كايد يعاني من إصابة في عضلة السمانة وسيتواجد مع الفريق قريبا".

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 37 في صدارة ترتيب الدوري متفوقا بفارق الأهداف عن بيراميدز.

واستغل الزمالك تعثر سيراميكا كليوباترا بالتعادل المثير أمام الإسماعيلي بهدف لكل فريق.

فيما توقف رصيد زد عن النقطة 25 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري.

وانتصر الزمالك للمباراة السادسة تواليا في الدوري بعد الفوز على طلائع الجيش وبتروجت وكهرباء الإسماعيلية وسموحة وحرس الحدود.

وأصبح الزمالك صاحب خط الهجوم الأقوى في الدوري بتسجيله 30 هدفا.