المندوه: ما فعله السعيد وقت استبداله طبيعي

الأربعاء، 25 فبراير 2026 - 00:26

كتب : FilGoal

هدف عبد الله السعيد

يرى حسام المندوه أمين صندوق الزمالك أن رد فعل عبد الله السعيد لاعب فريقه عقب استبداله أمام زد كان طبيعيا.

وفاز الزمالك على زد بهدفين لهدف ليتصدر ترتيب الدوري المصري.

وقال المندوه عبر أون سبورت: "الجمهور هو العنصر الأساسي في معادلة الزمالك والانتصارات تأتي بالأشياء الإيجابية".

وأضاف "نسير بشكل جيد وتواجد معتمد جمال يصنع حالة رائعة في الزمالك تجعل الكل في سعادة".

وأكمل "في هذه المرحلة التفكير الأساسي والأول هو الحفاظ على نجوم الفريق الحاليين واللاعبين الصغار الواعدين".

وأوضح "السعيد لاعب كبير وما بدر منه وقت استبداله هو عصبية ملعب فقط، وهو لاعب محترم ومثال يحتذى به لكل اللاعبين".

وأكد "أرى أن أي لاعب يجب أن يكون لديه من الحماس والغيرة وقت استبداله ولكن أن يعبر عنه بشكل جيد".

وأتم تصريحاته "كل المباريات صعبة ومهمة ويجب أن نلعب بنفس التركيز والتفكير والمجهود والحماس، وهذا ما سنفعله أمام بيراميدز في المباراة المقبلة".

الزمالك الدوري المصري عبد الله السعيد
