الزمالك: استبدال عمر جابر أمام زد خوفا من تفاقم الإصابة

الأربعاء، 25 فبراير 2026 - 00:23

كتب : FilGoal

الزمالك - عمر جابر

استبدل الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة معتمد جمال، عمر جابر الظهير الأيمن بين شوطي المباراة بسبب الإصابة.

عمر جابر

النادي : الزمالك

الزمالك

وفاز الزمالك على زد 2-1 في مباراة أقيمت ضمن الجولة 19 من مسابقة الدوري.

وكشف الجهاز الطبي للزمالك استبدال عمر جابر بسبب شعوره بآلام أسفل الظهر خلال مواجهة زد.

أخبار متعلقة:
قبل مواجهة بيراميدز المرتقبة.. الزمالك راحة من التدريبات الأربعاء الدوري المصري - الإثارة مستمرة.. تعرف على مواجهات رباعي القمة قبل مواجهة بيراميدز ضد الزمالك الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز والقناة الناقلة السادس على التوالي.. الزمالك يفوز على زد ويتصدر ترتيب الدوري

وأوضح الجهاز الطبي أن التغيير جاء خوفا من تفاقم الإصابة.

ودفع معتمد جمال، بمحمد إبراهيم بدلا منه مع انطلاق الشوط الثاني.

وحقق الزمالك الانتصار السادس على التوالي بمسابقة الدوري بالفوز على زد.

وسجل جوان بيزيرا وأحمد ربيع هدفي الزمالك، فيما أحرز رأفت خليل هدف زد الوحيد.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 37 في صدارة ترتيب الدوري متفوقا بفارق الأهداف عن بيراميدز.

واستغل الزمالك تعثر سيراميكا كليوباترا بالتعادل المثير أمام الإسماعيلي بهدف لكل فريق.

فيما توقف رصيد زد عن النقطة 25 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري.

وانتصر الزمالك للمباراة السادسة تواليا في الدوري بعد الفوز على طلائع الجيش وبتروجت وكهرباء الإسماعيلية وسموحة وحرس الحدود.

وأصبح الزمالك صاحب خط الهجوم الأقوى في الدوري بتسجيله 30 هدفا.

الزمالك الدوري المصري عمر جابر
نرشح لكم
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة خلاف السعيد مع الجهاز الفني.. وسبب غضبه وكيل حسام عبد المجيد: تلقينا عرضين أوروبيين.. ونرحب بالتجديد لـ الزمالك بشرط مؤتمر معتمد جمال: حاربنا من أجل الفوز على زد.. وهذا سبب تغيير بيزيرا المندوه: ما فعله السعيد وقت استبداله طبيعي قبل مواجهة بيراميدز المرتقبة.. الزمالك راحة من التدريبات الأربعاء الدوري المصري - الإثارة مستمرة.. تعرف على مواجهات رباعي القمة قبل مواجهة بيراميدز ضد الزمالك الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز والقناة الناقلة هدفان ملغيان وضربتا جزاء وانسحاب.. سيراميكا يتراجع للمركز الرابع بتعادل مثير أمام الإسماعيلي
أخر الأخبار
للمرة الثانية.. الاتحاد المغربي ينفي رحيل الركراكي 59 دقيقة | الوطن العربي
ماروتا: غير صحيح اتفاق إنتر مع سيميوني ساعة | الكرة الأوروبية
بمشاركة كريم أحمد.. منتخب الشباب يتعادل أمام العراق استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا ساعة | منتخب مصر
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة خلاف السعيد مع الجهاز الفني.. وسبب غضبه ساعة | الدوري المصري
وكيل حسام عبد المجيد: تلقينا عرضين أوروبيين.. ونرحب بالتجديد لـ الزمالك بشرط ساعة | الدوري المصري
برشلونة يطالب اتحاد الكرة بعودة حمزة عبد الكريم لإنهاء أوراقه الرسمية ساعة | منتخب مصر
أوسيمين: ركبتي بخير.. وجالاتاسراي سيقاتل أمام يوفنتوس ساعة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال أوروبا - قمتان إنجليزية وألمانية محتملة.. ليفركوزن ونيوكاسل إلى دور الـ 16 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 2 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 3 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي 4 "الوزارة تعمل على خروج النادي من أزمته".. جوهر نبيل يستقبل لجنة إدارة الإسماعيلي
/articles/524053/الزمالك-استبدال-عمر-جابر-أمام-زد-خوفا-من-تفاقم-الإصابة