الزمالك: استبدال عمر جابر أمام زد خوفا من تفاقم الإصابة

استبدل الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة معتمد جمال، عمر جابر الظهير الأيمن بين شوطي المباراة بسبب الإصابة.

وفاز الزمالك على زد 2-1 في مباراة أقيمت ضمن الجولة 19 من مسابقة الدوري.

وكشف الجهاز الطبي للزمالك استبدال عمر جابر بسبب شعوره بآلام أسفل الظهر خلال مواجهة زد.

وأوضح الجهاز الطبي أن التغيير جاء خوفا من تفاقم الإصابة.

ودفع معتمد جمال، بمحمد إبراهيم بدلا منه مع انطلاق الشوط الثاني.

وحقق الزمالك الانتصار السادس على التوالي بمسابقة الدوري بالفوز على زد.

وسجل جوان بيزيرا وأحمد ربيع هدفي الزمالك، فيما أحرز رأفت خليل هدف زد الوحيد.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 37 في صدارة ترتيب الدوري متفوقا بفارق الأهداف عن بيراميدز.

واستغل الزمالك تعثر سيراميكا كليوباترا بالتعادل المثير أمام الإسماعيلي بهدف لكل فريق.

فيما توقف رصيد زد عن النقطة 25 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري.

وانتصر الزمالك للمباراة السادسة تواليا في الدوري بعد الفوز على طلائع الجيش وبتروجت وكهرباء الإسماعيلية وسموحة وحرس الحدود.

وأصبح الزمالك صاحب خط الهجوم الأقوى في الدوري بتسجيله 30 هدفا.