قبل مواجهة بيراميدز المرتقبة.. الزمالك راحة من التدريبات الأربعاء

منح معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك راحة للاعبيه من التدريبات اليوم الأربعاء.

وفاز الزمالك على زد 2-1 في مباراة أقيمت ضمن الجولة 19 من مسابقة الدوري.

وقرر معتمد جمال منح اللاعبين راحة بعد الفوز على زد.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا الخميس استعدادا لمواجهة بيراميدز المرتقبة.

وحقق الزمالك الانتصار السادس على التوالي بمسابقة الدوري بالفوز على زد.

وسجل جوان بيزيرا وأحمد ربيع هدفي الزمالك، فيما أحرز رأفت خليل هدف زد الوحيد.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 37 في صدارة ترتيب الدوري متفوقا بفارق الأهداف عن بيراميدز.

واستغل الزمالك تعثر سيراميكا كليوباترا بالتعادل المثير أمام الإسماعيلي بهدف لكل فريق.

فيما توقف رصيد زد عن النقطة 25 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري.

وانتصر الزمالك للمباراة السادسة تواليا في الدوري بعد الفوز على طلائع الجيش وبتروجت وكهرباء الإسماعيلية وسموحة وحرس الحدود.

وأصبح الزمالك صاحب خط الهجوم الأقوى في الدوري بتسجيله 30 هدفا.