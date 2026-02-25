كرة سلة - سيدات الأهلي بالعلامة الكاملة بعد 11 جولة.. وانتصار سبورتنج

الأربعاء، 25 فبراير 2026 - 00:08

كتب : FilGoal

ثريا محمد - فريق سيدات الأهلي كرة سلة

واصل فريق سيدات الأهلي انتصاراته في مسابقة الدوري بالعلامة الكاملة دون خسارة.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز في أول 11 جولة بالمسابقة.

وتغلب فريق سيدات الأهلي على هليوبوليس بنتيجة 71-52.

وكانت نادين سلعاوي في تسجيل 14 نقطة كأكثر لاعبة تسجيلا للنقاط في المباراة.

وجمع الأهلي 22 نقطة بالعلامة الكاملة بمرحلة المجموعات من دوري السيدات.

وتغلب فريق سبورتنج على نيو جيزة بنتيجة 84-64 ضمن منافسات نفس الجولة.

ويواصل فريق سبورتنج مشواره بتحقيق 10 انتصارات وهزيمة ليجمع 21 نقطة في المركز الثاني.

وتُقام منافسات الدور الترتيبي لدوري سيدات السلة بنظام الذهاب والإياب، إذ يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للمهزوم، وذلك للترتيب من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في الدوري الترتيبي 8 فرق، وهي: الأهلي، وسبورتنج، والجزيرة، وهليوبوليس، والصيد، ونيو جيزة، وسموحة، ومصر للتأمين.

