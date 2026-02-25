المفاجأة الكبرى.. بودو جليمت يطيح بـ إنتر خارج دوري أبطال أوروبا

فجر فريق بودو جليمت النرويجي أكبر مفاجآت دوري أبطال أوروبا حتى الآن، وذلك بعدما أقصى إنتر الإيطالي من البطولة.

وفاز بودو جليمت على إنتر بهدفين لهدف في لقاء العودة لدور الملحق المؤهل لدور الـ16 من البطولة.

في المباراة التي أقيمت في ملعب جوسيبي مياتزا معقل إنتر في إيطاليا.

ليس ذلك فقط بل نجح الفريق النرويجي في الفوز على إنتر ذهابا وإيابا، بعدما فاز عليه في الذهاب بنتيجة 3-1، لتصبح النتيجة الإجمالية 5-2.

ليودع وصيف دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، النسخة الحالية من البطولة دون أن يتأهل إلى دور الـ16.

تقدم بودو جليمت في الدقيقة 52 عن طريق كاسبر هوج، وأضاف هاكون إيفجين الهدف الثاني في الدقيقة 72.

video:1

بودو غليمت يعمّق جراح إنتر ويتقدم بهدف في إياب الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي! ⚽🔥#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/zRk9RQCP5P — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 24, 2026

video:2

بودو غليمت يضيف الهدف الثاني ويفاجئ جماهير النيراتزوري! 😮⚽️🔥



هل اقترب وصيف حامل اللقب من الخروج مبكراً؟ ✍️#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/iDynRiP3lu — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 24, 2026

وجاء هدف إنتر الوحيد في الدقيقة 76 عن طريق أليساندرو باستوني.

video:3

ويلتقي بودو جليمت في دور الـ16 مع الفائز من مانشستر سيتي الإنجليزي وسبورتنج لشبونة البرتغالي، وذلك بعد إجراء القرعة.