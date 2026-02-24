الدوري المصري - الإثارة مستمرة.. تعرف على مواجهات رباعي القمة قبل مواجهة بيراميدز ضد الزمالك

الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 23:57

كتب : محمد سمير

درع الدوري المصري

يستمر اشتعال سباق الصدارة في جدول ترتيب الدوري المصري بعد مواصلة الثلاثي الزمالك والأهلي وبيراميدز في الفوز.

وعقب ختام الدور الأول بعد خوض كل فريق 20 مباراة سيتأهل أصحاب أول 7 مراكز إلى مجموعة المنافسة على اللقب، ليتبقى وقتها ست مباريات لكل منهم في الدور الثاني.

ويتقاسم فريقا الزمالك وبيراميدز الصدارة برصيد 37 نقطة لكل منهما، ويتفوق الأبيض بفارق الأهداف.

ويأتي ذلك قبل المواجهة المرتقبة بين بيراميدز والزمالك يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة العشرين.

أما الأهلي فبعد انتصاره الثالث على التوالي في الدوري على حساب سموحة، رفع رصيده إلى 36 نقطة بفارق نقطة واحدة عن القمة.

وهبط سيراميكا كليوباترا إلى المركز الرابع في جدول الترتيب بعد خسارتين وتعادل آخر 4 مواجهات، برصيد 36 نقطة ومن مباراة أكثر من ثلاثي القمة.

ويستعرض لكم FilGoal.com جدول المباريات المتبقية للرباعي المنافس على القمة:

الزمالك

ضد بيراميدز - 1 مارس

ضد الاتحاد - 6 مارس

ضد إنبي - 11 مارس

الأهلي

ضد زد - 28 فبراير

ضد المقاولون العرب - 5 مارس

ضد طلائع الجيش - 9 مارس

بيراميدز

ضد الزمالك - 1 مارس

ضد حرس الحدود - 5 مارس

ضد البنك الأهلي - 9 مارس

سيراميكا كليوباترا

ضد وادي دجلة - 28 فبراير

ضد البنك الأهلي - 5 مارس

الدوري المصري الأهلي الزمالك بيراميدز
