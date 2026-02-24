الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز والقناة الناقلة

يستكمل الزمالك مشواره في الدوري المصري أمام بيراميدز، بعدما حقق الفوز على زد.

وفاز الزمالك على حساب زد بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ19 من بطولة الدوري، التي أقيمت على استاد القاهرة.

ويلعب الزمالك المباراة المقبلة بالدوري ضد بيراميدز.

وارتقى الزمالك لصدارة جدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 37 نقطة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول الترتيب بنفس الرصيد لكن فارق الأهداف منح الصدارة للأبيض.

موعد مباراة بيراميدز والزمالك

وتقام مباراة الزمالك ضد بيراميدز يوم الأحد الموافق 1 مارس المقبل.

وتنطلق في تمام التاسعة والنصف مساء.

وتُلعب على استاد القاهرة

وتذاع عبر قناة أون سبورت.