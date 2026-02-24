الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز والقناة الناقلة

الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 23:56

كتب : FilGoal

الزمالك × بيراميدز

يستكمل الزمالك مشواره في الدوري المصري أمام بيراميدز، بعدما حقق الفوز على زد.

وفاز الزمالك على حساب زد بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ19 من بطولة الدوري، التي أقيمت على استاد القاهرة.

ويلعب الزمالك المباراة المقبلة بالدوري ضد بيراميدز.

أخبار متعلقة:
السادس على التوالي.. الزمالك يفوز على زد ويتصدر ترتيب الدوري قائمة الزمالك - عودة شيكو بانزا.. وغياب الونش عن مواجهة زد خبر في الجول – بعد الإجهاد في السمانة.. محمد إبراهيم جاهز لمباراة الزمالك وزد خبر في الجول – الونش يغيب عن الزمالك أمام زد للإصابة الزمالك يشكر زد بعد تنازله عن حصته في تذاكر المباراة

وارتقى الزمالك لصدارة جدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 37 نقطة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول الترتيب بنفس الرصيد لكن فارق الأهداف منح الصدارة للأبيض.

موعد مباراة بيراميدز والزمالك

وتقام مباراة الزمالك ضد بيراميدز يوم الأحد الموافق 1 مارس المقبل.

وتنطلق في تمام التاسعة والنصف مساء.

وتُلعب على استاد القاهرة

وتذاع عبر قناة أون سبورت.

الزمالك بيراميدز الدوري المصري
نرشح لكم
المندوه: ما فعله السعيد وقت استبداله طبيعي الزمالك: استبدال عمر جابر أمام زد خوفا من تفاقم الإصابة قبل مواجهة بيراميدز المرتقبة.. الزمالك راحة من التدريبات الأربعاء الدوري المصري - الإثارة مستمرة.. تعرف على مواجهات رباعي القمة قبل مواجهة بيراميدز ضد الزمالك هدفان ملغيان وضربتا جزاء وانسحاب.. سيراميكا يتراجع للمركز الرابع بتعادل مثير أمام الإسماعيلي الثالث على التوالي.. بيراميدز ينتصر على غزل المحلة بثلاثية السادس على التوالي.. الزمالك يفوز على زد ويتصدر ترتيب الدوري مصطفى رياض "الهداف الأولمبي".. الضلع الثاني في ثنائية الترسانة التاريخية
أخر الأخبار
المندوه: ما فعله السعيد وقت استبداله طبيعي 7 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك: استبدال عمر جابر أمام زد خوفا من تفاقم الإصابة 11 دقيقة | الدوري المصري
قبل مواجهة بيراميدز المرتقبة.. الزمالك راحة من التدريبات الأربعاء 19 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - سيدات الأهلي بالعلامة الكاملة بعد 11 جولة.. وانتصار سبورتنج 25 دقيقة | رياضة نسائية
المفاجأة الكبرى.. بودو جليمت يطيح بـ إنتر خارج دوري أبطال أوروبا 31 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الدوري المصري - الإثارة مستمرة.. تعرف على مواجهات رباعي القمة قبل مواجهة بيراميدز ضد الزمالك 36 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز والقناة الناقلة 37 دقيقة | الدوري المصري
هدفان ملغيان وضربتا جزاء وانسحاب.. سيراميكا يتراجع للمركز الرابع بتعادل مثير أمام الإسماعيلي 42 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 2 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 3 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي 4 "الوزارة تعمل على خروج النادي من أزمته".. جوهر نبيل يستقبل لجنة إدارة الإسماعيلي
/articles/524048/الدوري-المصري-موعد-مباراة-الزمالك-ضد-بيراميدز-والقناة-الناقلة