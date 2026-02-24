هدفان ملغيان وضربتا جزاء وانسحاب.. سيراميكا يتراجع للمركز الرابع بتعادل مثير أمام الإسماعيلي

سقط سيراميكا كليوباترا للمرة الثانية على التوالي، بعدما تعادل أمام الإسماعيلي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مواجهات الجولة الـ 19 ببطولة الدوري، والتي أقيمت على استاد هيئة قناة السويس.

وتراجع سيراميكا كليوباترا خلال تلك الجولة من الصدارة إلى المركز الرابع، بعدما وصل رصيده إلى 36 نقطة.

وخسر سيراميكا الجولة السابقة أمام بيراميدز بهدف نظيف، ولكن بقي في الصدارة حتى تعادل أمام الإسماعيلي.

وبقي الإسماعيلي في ذيل الترتيب برصيد 11 نقطة.

تقدم سيراميكا مبكرا في الدقيقة 3 عن طريق فخري لاكاي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بهدف مقابل لا شيء.

وفي الشوط الثاني، ألغى الحكم هدفا للإسماعيلي في الدقيقة 85 بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب تسلل إيريك تراوري الذي مرر الكرة بالرأس لخالد النبريصي صاحب الهدف.

ونال طارق العشري مدرب الإسماعيلي، بطاقة صفراء في الدقيقة 87 بعد اعتراضه على الحكم مطالبا بركلة جزاء إثر تدخل من جاستس آرثر على محمد وجدي لاعب الدراويش.

وفي الدقيقة 89، احتسب الحكم ضربة جزاء لصالح الإسماعيلي بعد تدخل من جاستس آرثر تجاه عبد الكريم مصطفى داخل منطقة الجزاء.

وقرر علي ماهر مدرب سيراميكا بسحب لاعبيه من الملعب اعتراضا على ركلة الجزاء، قبل العودة لاستئناف المباراة.

سدد عبد الكريم مصطفى ضربة الجزاء بنفسه، ليسجل التعادل للإسماعيلي في الدقيقة 90+7.

الحكم محمد عباس قابيل قرر مد المباراة تعويضا عن الوقت الذي توقفت فيه بسبب انسحاب لاعبي سيراميكا.

وقام فاخري لاكاي بتسديد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 90+13 لتسكن الشباك، ولكن الحكم احتسب ركلة جزاء وألغى الهدف.

سدد فاخري لاكاي ضربة الجزاء في الدقيقة 90+16 ولكن ارتدت من العارضة، ليطلق الحكم بعدها صافرة النهاية بالتعادل الإيجابي 1-1.