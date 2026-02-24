الثالث على التوالي.. بيراميدز ينتصر على غزل المحلة بثلاثية

حقق فريق بيراميدز انتصاره الثالث على التوالي في مسابقة الدوري ليواصل إشعال سباق صدارة ترتيب المسابقة.

وتغلب بيراميدز على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 19 من المسابقة.

وافتتح ناصر ماهر التسجيل في الدقيقة 25، قبل أن يتعادل ويليامز صنداي لغزل المحلة في الدقيقة 29.

وخطف مصطفى فتحي التقدم قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 44 بعد تمريرة رائعة من مهند لاشين.

وقتل فيستون ماييلي المباراة بهدف ثالث في الدقيقة 91 بعد تمريرة من محمود عبد الحفيظ "زلاكة".

ورفع بيراميدز رصيده إلى 37 نقطة ليتقاسم الصدارة مع الزمالك، ويتفوق الأبيض بفارق الأهداف.

ويأتي ذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين والمقرر لها الأحد المقبل.

بينما غزل المحلة تجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز الرابع عشر.

ناصر الهداف

نجح ناصر ماهر في افتتاح التسجيل بالمباراة في الدقيقة 25.

وسجل ناصر ماهر الهدف بعد عرضية متقنة من حامد حمدان الذي يلعب في مركز الظهير الأيسر.

ورفع ناصر ماهر رصيده إلى 7 أهداف ليتقاسم صدارة هدافين مسابقة الدوري مع عدي الدباغ مهاجم الزمالك.

وأحرز ناصر ماهر ثالث أهدافه بقميص بيراميدز في مسابقة الدوري والخامس في مختلف المسابقات.

ووصل ماهر للمساهمة التهديفية السابعة رفقة بيراميدز منذ انضمامه في يناير الماضي.

المــــاهر ناصـــر مـــاهر يسجل هدق التقدم لبيراميدز في شباك غزل المحلة بعد عرضية ولا أروع من حامد حمدان⚽️

الهداف التاريخي

وصل فيستون ماييلي للهدف رقم 50 بقميص بيراميدز في مختلف المسابقات ليصبح الهداف التاريخي للنادي.

وتخطى فيستون ماييلي، إبراهيم عادل بعد تسجيله في شباك غزل المحلة.

وكانت آخر أهداف فيستون ماييلي في الدوري أمام فاركو في الجولة 11.

ومنذ آخر أهدافه صام ماييلي عن التهديف في 7 مباريات على التوالي بالدوري.

وصف المباراة

بدأ اللقاء حماسيا من الجانبين بحثا عن افتتاح التسجيل.

وتحصل وليد الكرتي على بطاقة صفراء في الدقيقة 21 وسط مطالبات من لاعبي غزل المحلة بطرده.

ونجح ناصر ماهر في افتتاح التسجيل بالدقيقة 25 بعد عرضية متقنة من حامد حمدان، حولها ناصر بسهولة داخل شباك عامر عامر.

وسجل ويليامز صنداي هدف التعادل في الدقيقة 29 قبل أن يتم احتسابه تسلل، وبعد العودة لتقنية الفيديو تم احتساب الهدف بعد 3 دقائق.

بعد العودة لتقنية الـ VAR.. غزل المحلة يتعادل سريعًا بهدف من أقدام ويليام صنداي ⚽️

واستغل مصطفى فتحي في الدقيقة 44 تمريرة رائعة من مهند لاشين من وسط الملعب ونجح في تسديد كرة أرضية سكنت شباك عامر عامر.

تمريرة سحرية من مهند لاشين.. وهدف ولا أروع من مصطفى فتحي 👏🏼⚽️



غزل المحلة 1-2 بيراميدز

وهدأ اللقاء في الشوط الثاني وسط محاولات من المحلة لإدراك التعادل.

وقتل ماييلي المباراة في الدقيقة 91 بهدف ثالث بتسديدة رائعة.