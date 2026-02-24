السادس على التوالي.. الزمالك يفوز على زد ويتصدر ترتيب الدوري

الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 23:43

كتب : FilGoal

الزمالك ضد زد

حقق الزمالك الانتصار السادس على التوالي بمسابقة الدوري بالفوز على زد.

وفاز الزمالك على زد 2-1 في مباراة أقيمت ضمن الجولة 19 من مسابقة الدوري.

وسجل جوان بيزيرا وأحمد ربيع هدفي الزمالك، فيما أحرز رأفت خليل هدف زد الوحيد.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 37 في صدارة ترتيب الدوري متفوقا بفارق الأهداف عن بيراميدز.

واستغل الزمالك تعثر سيراميكا كليوباترا بالتعادل المثير أمام الإسماعيلي بهدف لكل فريق.

فيما توقف رصيد زد عن النقطة 25 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري.

وانتصر الزمالك للمباراة السادسة تواليا في الدوري بعد الفوز على طلائع الجيش وبتروجت وكهرباء الإسماعيلية وسموحة وحرس الحدود.

وأصبح الزمالك صاحب خط الهجوم الأقوى في الدوري بتسجيله 30 هدفا.

وصف المباراة

بدأ الزمالك المباراة بضغط هجومي على مرمى زد بحثا عن التسجيل مبكرا.

وسدد محمد إسماعيل تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها علي لطفي حارس مرمى زد.

ورد زد بتسديدة من محمود صابر لكنها مرت أعلى عارضة الزمالك.

وانطلق جوان بيزيرا من الجهة اليمنى وسدد تسديدة يسارية متقنة سكنت الشباك في الدقيقة 22.

وأنقذ مهدي سليمان فرصة محققة لنادي زد بعد تسديدة صاروخية من طارق علاء.

وحرم القائم جوان بيزيرا من تسجيل الهدف الثاني بعدما وضع كرة ساقطة بطريقة رائعة.

ورد زد بهجمة منظمة أكملها رأفت خليل مسجلا هدف التعادل في شباك الزمالك عند الدقيقة 74.

ونجح البديل أحمد ربيع في تسجيل الهدف الثاني لنادي الزمالك بعد تسديدة متقنة تسكن الشباك في الدقيقة 82.

وتصدى مهدي سليمان لهجمة خطيرة عن طريق محمود صابر في الدقائق الأخيرة من المباراة.

