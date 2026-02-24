مصطفى رياض "الهداف الأولمبي".. الضلع الثاني في ثنائية الترسانة التاريخية

توفي مصطفى رياض الضلع الثاني في ثنائية الترسانة التاريخية مع حسن الشاذلي.

ورحل مصطفى رياض اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 85 عاما.

ليلحق برفيقه في الملاعب حسن الشاذلي الذي توفي قبل 11 عاما، في 20 إبريل 2015.

رياض والشاذلي مثلا الترسانة خلال ستينات وسبعينات القرن الماضي ليقودا الترسانة لفترة ذهبية في تاريخ الشواكيش.

وتوج مصطفى رياض مع الترسانة بلقب الدوري مع الترسانة موسم 1962 - 1963 وكأس مصر عامي 1965 و1967.

وسجل مصطفى رياض ثنائية ضمن رباعية فريقه في نهائي كأس مصر 1964 على حساب السويس، قبل قيادة الفريق أمام الأولمبي في نهائي 1967.

مصطفى رياض المولود في إبريل 1941 بحي بولاق أبو العلا، نجح في الفوز بلقب هداف الدوري مرتين موسمي 1961 - 1962 برصيد 20 هدفا، و1963 - 1964 برصيد 26 هدفا.

وكما يتواجد حسن الشاذلي في صدارة الهدافين التاريخيين للدوري، لحق به مصطفى رياض الذي يتواجد في المركز الخامس في ترتيب الهدافين.

وسجل مصطفى رياض 122 هدفا في تاريخ مشاركاته بالدوري.

ولعب مصطفى رياض بقميص منتخب مصر، ليقود الفراعنة للتأهل لنهائي كأس الأمم الإفريقية 1962 في إثيوبيا، قبل الخسارة أمام أصحاب الأرض في المباراة النهائية.

كما سجل مصطفى رياض 6 أهداف في مباراة واحدة أمام كوريا الجنوبية بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 1964.

وإجمالا سجل 8 أهداف في ظهوره بالدورة الأولمبية، التي قاد فيها منتخب مصر للحصول على المركز الرابع.

وظل هذا المركز صامدا حتى نجح منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024 في تكرار الإنجاز بالفوز بالمركز الرابع.

واعتزل مصطفى رياض عام 1977 بعد مسيرة استثنائية مع الترسانة بصحبة رفيقه.

