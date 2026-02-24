قائمة الاتحاد – غياب أفشة أمام بتروجت للإصابة

الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 23:08

كتب : هاني العوضي

محمد مجدي "أفشة" - الاتحاد السكندري

يغيب محمد مجدي "أفشة" لاعب الاتحاد السكندري عن قائمة فريقه في مواجهة بتروجت.

ويلعب الاتحاد السكندري ضد بتروجت في الجولة 19 من الدوري المصري غدا الأربعاء، في المباراة التي تقام على استاد السلام.

وخرج أفشة من قائمة الاتحاد السكندري بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالآتي:

المرمى: صبحي سليمان – محمود جنش – يوسف نادر

الدفاع: خالد عبد الفتاح – أبو بكر إليادي – محمود شبانة – عبد الرحمن جودة – مصطفى إبراهيم – مؤمن شريف

الوسط: كريم الديب – محمود عبد العاطي – عبد الرحمن بودي – محمود عماد – أحمد عاطف – سيفوري إيزاك – عمرو صلاح – نور علاء

الهجوم: يسري وحيد – عبد الرحمن مجدي – فادي فريد – جون إيبوكا – مابولولو

ويحتل الاتحاد المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، بينما يأتي بتروجت في المركز الـ13 برصيد 21 نقطة.

