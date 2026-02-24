كرة طائرة - الأهلي بالعلامة الكاملة في الدوري.. وانتصار الزمالك بصعوبة على مصر للبترول

واصل فريق الأهلي انتصاراته بالعلامة الكاملة في مسابقة الدوري.

وتغلب الأهلي على الترسانة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدور قبل النهائي بمرحلة المجموعات من الدوري.

وجاء فوز الأهلي على الترسانة بنتيجة أشواط (25-15، 25-18، 23-25، 25-13).

ورفع الأهلي رصيده إلى 18 نقطة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق ستة انتصارات حتى الآن.

أما الزمالك فنجح في تحقيق الفوز على مصر للبترول بصعوبة بثالثة أشواط مقابل شوطين ضمن منافسات نفس الجولة.

وتغلب الزمالك على مصر للبترول بنتيجة 15-9 في الشوط الخامس والحاسم.

ورفع الزمالك رصيده إلى 15 نقطة من 5 انتصارات وهزيمة.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى من الدور قبل النهائي والتي تضم ثمانية فرق.

ويتنافس الأهلي مع كل من سبورتنج وسموحة والقناة وهليوبوليس والاتحاد والترسانة وهليوليدو.

ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز إلى الدور النهائي.

أما المجموعة الثانية فتضم كل من الزمالك وبتروجت وطلائع الجيش والطيران والجزيرة وبتروجت والزهور ومصر للبترول ووادي دجلة.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري من نسخة الموسم الماضي.

وحصد الأهلي لقبي دوري المرتبط والسوبر المصري بالموسم الجاري.