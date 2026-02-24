كرة طائرة - الأهلي بالعلامة الكاملة في الدوري.. وانتصار الزمالك بصعوبة على مصر للبترول

الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 23:01

كتب : FilGoal

فريق الأهلي - كرة طائرة

واصل فريق الأهلي انتصاراته بالعلامة الكاملة في مسابقة الدوري.

وتغلب الأهلي على الترسانة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدور قبل النهائي بمرحلة المجموعات من الدوري.

وجاء فوز الأهلي على الترسانة بنتيجة أشواط (25-15، 25-18، 23-25، 25-13).

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - الكشف عن مواعيد ربع نهائي كأس مصر للسيدات.. ومواجهة نارية مرتقبة كرة طائرة – فوز الأهلي والزمالك على الصيد والزهور في كأس مصر كرة طائرة - في آخر مباراة.. مريم متولي تتأهل مع فريقها إلى المرحلة الختامية بالدوري الإيطالي كرة طائرة – الأهلي يهزم سموحة ويواصل تصدر المجموعة الأولى

ورفع الأهلي رصيده إلى 18 نقطة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق ستة انتصارات حتى الآن.

أما الزمالك فنجح في تحقيق الفوز على مصر للبترول بصعوبة بثالثة أشواط مقابل شوطين ضمن منافسات نفس الجولة.

وتغلب الزمالك على مصر للبترول بنتيجة 15-9 في الشوط الخامس والحاسم.

ورفع الزمالك رصيده إلى 15 نقطة من 5 انتصارات وهزيمة.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى من الدور قبل النهائي والتي تضم ثمانية فرق.

ويتنافس الأهلي مع كل من سبورتنج وسموحة والقناة وهليوبوليس والاتحاد والترسانة وهليوليدو.

ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز إلى الدور النهائي.

أما المجموعة الثانية فتضم كل من الزمالك وبتروجت وطلائع الجيش والطيران والجزيرة وبتروجت والزهور ومصر للبترول ووادي دجلة.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري من نسخة الموسم الماضي.

وحصد الأهلي لقبي دوري المرتبط والسوبر المصري بالموسم الجاري.

الأهلي الزمالك كرة طائرة
نرشح لكم
كرة سلة - سيدات الأهلي بالعلامة الكاملة بعد 11 جولة.. وانتصار سبورتنج كرة طائرة - الكشف عن مواعيد ربع نهائي كأس مصر للسيدات.. ومواجهة نارية مرتقبة كرة سلة - المنتخب الأول يهزم نظيره الأولمبي ضمن الاستعدادات لتصفيات كأس العالم جوهر نبيل يستقبل بعثة منتخب السلاح بعد تصدر بطولة إفريقيا كرة يد - استعدادا لبطولة العالم.. مصر تواجه أيسلندا مباراتين في توقف مايو الاتحاد المصري للكرة الطائرة يعلن رفض القضاء للطعون المقدمة على الانتخابات كرة يد – الأهلي والزمالك يفوزان على الجزيرة وسموحة كرة يد – الأهلي يضم خالد وليد
أخر الأخبار
للمرة الثانية.. الاتحاد المغربي ينفي رحيل الركراكي 33 دقيقة | الوطن العربي
ماروتا: غير صحيح اتفاق إنتر مع سيميوني 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
بمشاركة كريم أحمد.. منتخب الشباب يتعادل أمام العراق استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا 47 دقيقة | منتخب مصر
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة خلاف السعيد مع الجهاز الفني.. وسبب غضبه 55 دقيقة | الدوري المصري
وكيل حسام عبد المجيد: تلقينا عرضين أوروبيين.. ونرحب بالتجديد لـ الزمالك بشرط 57 دقيقة | الدوري المصري
برشلونة يطالب اتحاد الكرة بعودة حمزة عبد الكريم لإنهاء أوراقه الرسمية ساعة | منتخب مصر
أوسيمين: ركبتي بخير.. وجالاتاسراي سيقاتل أمام يوفنتوس ساعة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال أوروبا - قمتان إنجليزية وألمانية محتملة.. ليفركوزن ونيوكاسل إلى دور الـ 16 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 2 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 3 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي 4 "الوزارة تعمل على خروج النادي من أزمته".. جوهر نبيل يستقبل لجنة إدارة الإسماعيلي
/articles/524042/كرة-طائرة-الأهلي-بالعلامة-الكاملة-في-الدوري-وانتصار-الزمالك-بصعوبة-على-مصر-للبترول