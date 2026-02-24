خامس الهدافين التاريخين للدوري.. وفاة مصطفى رياض أسطورة الترسانة

نعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، وفاة مصطفى رياض، نجم المنتخب الوطني ونادي الترسانة الأسبق.

وتوفي مصطفى رياض عن عمر يناهز 86 عاماً بعد صراع مع المرض.

ويعد الراحل مصطفى رياض أحد ألمع النجوم الذين صاغوا تاريخ الكرة المصرية بمهارته الفذة وأهدافه الحاسمة.

وتوج رياض هدافا لأولمبياد طوكيو في الستينات، وقد شكل مع رفيق دربه حسن الشاذلي الثنائي الذهبي الذي أرعب دفاعات الخصوم وصنع الحقبة الأكثر توهجاً في تاريخ نادي الشواكيش والمنتخب القومي.

وترك الفقيد إرثاً رقمياً يصعب تكراره، حيث توج بلقب هداف الدوري المصري لعامين متتاليين في 1962 و1963، وهو أحد الأعضاء البارزين في نادي المائة العريق برصيد 123 هدفاً سجلها في مسابقة الدوري.

ويحتل مصطفى رياض المركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخين لمسابقة الدوري برصيد 122 هدفا.

وجاءت قائمة الهدافين التاريخيين للدوري المصري كالتالي:

1- حسن الشاذلي: 173 هدفا

2- حسام حسن: 168 هدفا

3- عبد الله السعيد: 135 هدفا

4- السيد الضظوي: 126 هدفا

5- مصطفى رياض: 122 هدفا.