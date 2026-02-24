الأهلي يخوض ودية ضد فريق الشباب.. واستمرار تأهيل زيزو وتريزيجيه

خاض الأهلي مباراة ودية مساء اليوم الثلاثاء، ضد فريق الشباب في النادي مواليد 2005.

وذلك استعدادا لمباراة زد في الدوري يوم السبت المقبل.

واكتفى اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة الأهلي وسموحة بخوض تدريبات استشفائية.

أما باقي اللاعبين شاركوا في المباراة الودية ضد فريق الشباب.

وواصل محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد سيد "زيزو" وعمر الجزار التدريبات التأهيلية والعلاج الطبيعي.

وحقق الأهلي الفوز الثاني على التوالي له في الدوري المصري، وذلك بعدما فاز على سموحة بهدف دون رد في الجولة 19 من المسابقة.

ويلعب الأهلي في المباراة المقبلة ضد زد في الجولة 20 من الدوري المصري.

وتقام المباراة يوم السبت المقبل الموافق 28 فبراير الجاري.

وتنطلق في تمام الساعة التاسعة والنصف.

وتُلعب على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.