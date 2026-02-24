المساهمة 15.. جوان بيزيرا يسجل سادس أهدافه مع الزمالك في زد

افتتح البرازيلي جوان بيزيرا التسجيل لنادي الزمالك في شباك زد.

ويلعب الزمالك أمام زد ضمن الجولة 19 بمسابقة الدوري.

وسجل بيزيرا الهدف في الدقيقة 22 بعد تسديدة يسارية متقنة في شباك علي لطفي حارس زد.

بيزيرا وصل للمساهمة رقم 15 مع الزمالك، سجل 6 وصنع 9 خلال هذا الموسم.

بيزيرا سجل الهدف الثاني له مع الزمالك في مسابقة الدوري بعدما سجل أول أهدافه في مرمى مودرن سبورت.

ويحتل الزمالك قبل هذه المباراة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب الصدارة مؤقتا.