المساهمة 15.. جوان بيزيرا يسجل سادس أهدافه مع الزمالك في زد
الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 22:28
كتب : محمود حمدي
افتتح البرازيلي جوان بيزيرا التسجيل لنادي الزمالك في شباك زد.
خوان بيزيرا
النادي : الزمالك
ويلعب الزمالك أمام زد ضمن الجولة 19 بمسابقة الدوري.
وسجل بيزيرا الهدف في الدقيقة 22 بعد تسديدة يسارية متقنة في شباك علي لطفي حارس زد.
video:1
بيزيرا وصل للمساهمة رقم 15 مع الزمالك، سجل 6 وصنع 9 خلال هذا الموسم.
بيزيرا سجل الهدف الثاني له مع الزمالك في مسابقة الدوري بعدما سجل أول أهدافه في مرمى مودرن سبورت.
ويحتل الزمالك قبل هذه المباراة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب الصدارة مؤقتا.
نرشح لكم
الدوري المصري - الإثارة مستمرة.. تعرف على مواجهات رباعي القمة قبل مواجهة بيراميدز ضد الزمالك الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز والقناة الناقلة هدفان ملغيان وضربتا جزاء وانسحاب.. سيراميكا يتراجع للمركز الرابع بتعادل مثير أمام الإسماعيلي الثالث على التوالي.. بيراميدز ينتصر على غزل المحلة بثلاثية السادس على التوالي.. الزمالك يفوز على زد ويتصدر ترتيب الدوري مصطفى رياض "الهداف الأولمبي".. الضلع الثاني في ثنائية الترسانة التاريخية قائمة الاتحاد – غياب أفشة أمام بتروجت للإصابة خامس الهدافين التاريخين للدوري.. وفاة مصطفى رياض أسطورة الترسانة