المساهمة 15.. جوان بيزيرا يسجل سادس أهدافه مع الزمالك في زد

الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 22:28

كتب : محمود حمدي

جوان بيزيرا - الزمالك ضد زد

افتتح البرازيلي جوان بيزيرا التسجيل لنادي الزمالك في شباك زد.

خوان بيزيرا

النادي : الزمالك

الزمالك

ويلعب الزمالك أمام زد ضمن الجولة 19 بمسابقة الدوري.

وسجل بيزيرا الهدف في الدقيقة 22 بعد تسديدة يسارية متقنة في شباك علي لطفي حارس زد.

أخبار متعلقة:
رأسية بيزيرا وصاروخية السعيد.. الزمالك يقصي كايزر تشيفز ويخطف الصدارة قائمة الزمالك - غياب بيزيرا وعبد الله السعيد في مواجهة زيسكو معتمد جمال: عندما يسجل بيزيرا وبانزا ستكون الأمور أفضل المساهمة 14.. جوان بيزيرا يسجل خامس أهدافه مع الزمالك في كايزر تشيفز

بيزيرا وصل للمساهمة رقم 15 مع الزمالك، سجل 6 وصنع 9 خلال هذا الموسم.

بيزيرا سجل الهدف الثاني له مع الزمالك في مسابقة الدوري بعدما سجل أول أهدافه في مرمى مودرن سبورت.

ويحتل الزمالك قبل هذه المباراة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب الصدارة مؤقتا.

الزمالك جوان بيزيرا
نرشح لكم
الدوري المصري - الإثارة مستمرة.. تعرف على مواجهات رباعي القمة قبل مواجهة بيراميدز ضد الزمالك الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز والقناة الناقلة هدفان ملغيان وضربتا جزاء وانسحاب.. سيراميكا يتراجع للمركز الرابع بتعادل مثير أمام الإسماعيلي الثالث على التوالي.. بيراميدز ينتصر على غزل المحلة بثلاثية السادس على التوالي.. الزمالك يفوز على زد ويتصدر ترتيب الدوري مصطفى رياض "الهداف الأولمبي".. الضلع الثاني في ثنائية الترسانة التاريخية قائمة الاتحاد – غياب أفشة أمام بتروجت للإصابة خامس الهدافين التاريخين للدوري.. وفاة مصطفى رياض أسطورة الترسانة
أخر الأخبار
كرة سلة - سيدات الأهلي بالعلامة الكاملة بعد 11 جولة.. وانتصار سبورتنج 3 دقيقة | رياضة نسائية
المفاجأة الكبرى.. بودو جليمت يطيح بـ إنتر خارج دوري أبطال أوروبا 9 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الدوري المصري - الإثارة مستمرة.. تعرف على مواجهات رباعي القمة قبل مواجهة بيراميدز ضد الزمالك 14 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز والقناة الناقلة 15 دقيقة | الدوري المصري
هدفان ملغيان وضربتا جزاء وانسحاب.. سيراميكا يتراجع للمركز الرابع بتعادل مثير أمام الإسماعيلي 20 دقيقة | الدوري المصري
الثالث على التوالي.. بيراميدز ينتصر على غزل المحلة بثلاثية 25 دقيقة | الدوري المصري
السادس على التوالي.. الزمالك يفوز على زد ويتصدر ترتيب الدوري 28 دقيقة | الدوري المصري
مصطفى رياض "الهداف الأولمبي".. الضلع الثاني في ثنائية الترسانة التاريخية 48 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 2 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 3 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي 4 "الوزارة تعمل على خروج النادي من أزمته".. جوهر نبيل يستقبل لجنة إدارة الإسماعيلي
/articles/524039/المساهمة-15-جوان-بيزيرا-يسجل-سادس-أهدافه-مع-الزمالك-في-زد