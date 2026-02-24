من صناعة حامد حمدان.. ناصر ماهر يتقاسم صدارة الهدافين بالتسجيل أمام غزل المحلة

الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 22:10

كتب : FilGoal

احتفال ناصر ماهر بهدفه الأول بقميص بيراميدز

اعتلى ناصر ماهر صدارة ترتيب هدافين الدوري المصري بعد التسجيل في شباك غزل المحلة.

ونجح ناصر ماهر في افتتاح التسجيل بالمباراة في الدقيقة 25.

وسجل ناصر ماهر الهدف بعد عرضية متقنة من حامد حمدان الذي يلعب في مركز الظهير الأيسر.

ورفع ناصر ماهر رصيده إلى 7 أهداف ليتقاسم صدارة هدافين مسابقة الدوري مع عدي الدباغ مهاجم الزمالك.

وأحرز ناصر ماهر ثالث أهدافه بقميص بيراميدز في مسابقة الدوري والخامس في مختلف المسابقات.

ووصل ماهر للمساهمة التهديفية السابعة رفقة بيراميدز منذ انضمامه في يناير الماضي.

وابتعد ناصر ماهر عن كل من صديق أجولا وصلاح محسن ومحمود تريزيجيه في ترتيب هدافين الدوري المصري.

