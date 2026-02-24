من صناعة حامد حمدان.. ناصر ماهر يتقاسم صدارة الهدافين بالتسجيل أمام غزل المحلة

اعتلى ناصر ماهر صدارة ترتيب هدافين الدوري المصري بعد التسجيل في شباك غزل المحلة.

ناصر ماهر النادي : بيراميدز بيراميدز

ونجح ناصر ماهر في افتتاح التسجيل بالمباراة في الدقيقة 25.

وسجل ناصر ماهر الهدف بعد عرضية متقنة من حامد حمدان الذي يلعب في مركز الظهير الأيسر.

ورفع ناصر ماهر رصيده إلى 7 أهداف ليتقاسم صدارة هدافين مسابقة الدوري مع عدي الدباغ مهاجم الزمالك.

وأحرز ناصر ماهر ثالث أهدافه بقميص بيراميدز في مسابقة الدوري والخامس في مختلف المسابقات.

video:1

المــــاهر ناصـــر مـــاهر يسجل هدق التقدم لبيراميدز في شباك غزل المحلة بعد عرضية ولا أروع من حامد حمدان⚽️ pic.twitter.com/UtXrST94PS — ON Sport (@ONTimeSports) February 24, 2026

ووصل ماهر للمساهمة التهديفية السابعة رفقة بيراميدز منذ انضمامه في يناير الماضي.

وابتعد ناصر ماهر عن كل من صديق أجولا وصلاح محسن ومحمود تريزيجيه في ترتيب هدافين الدوري المصري.