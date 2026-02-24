مباشر أبطال أوروبا – إنتر (0)-(1) بودو جليمت.. جووووووول مفاجئ

الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 22:07

كتب : FilGoal

إنتر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنتر الإيطالي ضد بودو جليمت النرويجي في دوري أبطال أوروبا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــ

ق 58: جوووووووول الضيوف

انطلاق المباراة

إنتر ميلان دوري أبطال أوروبا
