مباشر أبطال أوروبا – إنتر (0)-(1) بودو جليمت.. جووووووول مفاجئ
الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 22:07
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنتر الإيطالي ضد بودو جليمت النرويجي في دوري أبطال أوروبا.
ــــــــــــــــــــــ
ق 58: جوووووووول الضيوف
انطلاق المباراة
نرشح لكم
مع "هاتريك" سورلوث.. أتلتيكو أول المتأهلين لـ16 أبطال أوروبا برباعية في كلوب بروج آس: هاوسن سيغيب عن مواجهة بنفيكا سباليتي: يلديز بمثابة القائد لنا.. ومباراة جالاتاسراي لن تكون حلما لويس إنريكي: سنواجه لحظات صعبة ضد موناكو.. ونريد اللعب بنفس طريقة الذهاب مؤتمر أربيلوا: يويفا لديه فرصة في الواقع أمام بريستياني لمكافحة العنصرية تأكد غياب ديمبيلي وفابيان رويز أمام موناكو مؤتمر كورتوا: معاقبة بريستياني أمر رائع.. ولا يمكن تبرير أي فعل بسبب احتفال لاعب روي كوستا يثق في براءة بريستياني من تهمة العنصرية