انتهت أبطال أوروبا – إنتر (1)-(2) بودو جليمت.. الوصيف يودع البطولة

دوري أبطال أوروبا - قمتان إنجليزية وألمانية محتملة.. ليفركوزن ونيوكاسل إلى دور الـ 16

مع "هاتريك" سورلوث.. أتلتيكو أول المتأهلين لـ16 أبطال أوروبا برباعية في كلوب بروج