انتهت أبطال أوروبا – إنتر (1)-(2) بودو جليمت.. الوصيف يودع البطولة
الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 22:07
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنتر الإيطالي ضد بودو جليمت النرويجي في دوري أبطال أوروبا.
ق 76: جووووول إنتر والأول
ق 72: جوووووول الثاني
ق 58: جوووووووول الضيوف
انطلاق المباراة
