مع "هاتريك" سورلوث.. أتلتيكو أول المتأهلين لـ16 أبطال أوروبا برباعية في كلوب بروج

تأهل أتلتيكو مدريد الإسباني إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما تخطى كلوب بروج البلجيكي في دور الملحق.

وفاز أتلتيكو مدريد على كلوب بروج بنتيجة 4-1 في مباراة العودة التي أقيمت في إسبانيا، وذلك بعدما تعادل في لقاء الذهاب 3-3 في بلجيكا.

ليصبح بذلك أتلتيكو مدريد أول المتأهلين إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

وشهدت المباراة تألق المهاجم النرويجي ألكسندر سورلوث الذي سجل 3 أهداف "هاتريك" لفريقه أتلتيكو.

تقدم أتلتيكو في الدقيقة 23 بهدف سجله سورلوث، ثم تعادل كلوب بروج في الدقيقة 36 عن طريق جويل أودونيز.

ليرد أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف متتالية عن طريق كاردوسو في الدقيقة 48.

ثم سجل سورلوث هدفين في الدقيقتين 76 و87 ليكمل المهاجم النرويجي "الهاتريك" في فوز فريقه أتلتيكو مدريد.

وبذلك سيلعب أتلتيكو في دور الـ16 ضد ليفربول أو توتنام بعد إجراء القرعة.

