سبورت: برشلونة يضع خطة لضم كانسيلو نهائيا

وضع برشلونة خطة مسبقة لضم جواو كانسيلو بشكل دائم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واكتفى برشلونة بضم صفقة واحدة للفريق في يناير، بعدما استعار كانسيلو من الهلال حتى نهاية الموسم.

وقدم الظهير البرتغالي أداء لافتا أمام ليفانتي خلال الجولة الماضية، ونجح في صناعة هدف، بعدما بدأ يستعيد إيقاعه تدريجيا عقب فترة تذبذب في البداية.

وكشفت صحيفة سبورت عن خطة برشلونة لضم كانسيلو بشكل نهائي في الصيف.

ويثق مسؤولو برشلونة في تحسن مستوى اللاعب خلال الفترة المقبلة، واتفقوا مع كانسيلو وممثليه على استمراره بعد نهاية الموسم، بشرط تقديم مستويات جيدة وتوافر شروط مالية محددة، على أن يسهم اللاعب بنفسه في تسهيل تلك الشروط.

وتكفل الهلال بجزء كبير من راتب اللاعب ضمن اتفاق الإعارة، بينما تنازل كانسيلو عن جزء من راتبه لإتمام الصفقة. ولم يتضمن العقد بند أحقية الشراء، لكن إدارة برشلونة أبلغت اللاعب بنيتها محاولة ضمه نهائيا في الصيف حال فسخ تعاقده مع الهلال ووصوله في صفقة انتقال حر.

واشترط النادي الكتالوني وصول اللاعب مجانا وموافقته على راتب يتماشى مع الإطار المالي للنادي.

ويخطط برشلونة لتدعيم مركز الظهير في الموسم المقبل، ويرى أن كانسيلو يناسب المواصفات المطلوبة، خاصة مع استعادته الجاهزية البدنية بعد فترة ابتعاد عن اللعب المنتظم في الدوري السعودي.

ويتوقف حسم الصفقة أولا على مستوى اللاعب فيما تبقى من الموسم، ثم على قدرته في إنهاء عقده مع الهلال دون مقابل بالتنازل عن العام الأخير في عقده.